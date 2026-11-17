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Κάτω από το όριο του 10% υποχώρησε η έμμεση συμμετοχή της Fidelity (FMR LLC) στη Σαράντης, μετά από πωλήσεις δικαιωμάτων ψήφου. Το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 9,99%, που αντιστοιχεί σε 6.367.284 δικαιώματα ψήφου.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν λήψης σχετικής γνωστοποίησης από την FMR LLC στις 16 Νοεμβρίου 2026, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

– Κατόπιν πώλησης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται έμμεσα από την FMR LLC μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου 10% στις 12 Νοεμβρίου 2026.

– Ως αποτέλεσμα, στις 12 Νοεμβρίου 2026, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα η FMR LLC στην Εταιρεία, μέσω των κατωτέρω αναφερόμενων οντοτήτων, ανερχόταν σε 9,99% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 6.367.284 δικαιώματα ψήφου, από 10,00% προηγουμένως.

Η πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων εταιρειών οι οποίες κατέχουν ουσιαστικά τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από την απώτατη ελέγχουσα νομική οντότητα, όπως γνωστοποιήθηκε από την FMR LLC, είναι ως ακολούθως:

FMR LLC

Fidelity Management & Research Company LLC 6,99%

FMR LLC

FMTC Holdings LLC

Fidelity Management Trust Company

FMR LLC

FIAM Holdings LLC

FIAM LLC