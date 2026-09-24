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Η επενδυτική εταιρεία FMR LLC (Fidelity Management & Research) αύξησε τη συμμετοχή της στη Sarantis, φτάνοντας το 10% των δικαιωμάτων ψήφου στις 21 Σεπτεμβρίου, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της, με συνολικά 6,37 εκατ. δικαιώματα ψήφου.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία FMR LLC την 23 Σεπτεμβρίου 2026 ότι, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία FMR LLC, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της στην Εταιρεία, ανήλθε στο όριο του 10% στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 10,00%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 6.370.000 δικαιώματα ψήφου.
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