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Ιστορικό υψηλό κύκλου εργασιών για περίοδο εννεαμήνου κατέγραψε η METLEN το 2026, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 21%, στα 6,21 δισ. ευρώ, από 5,12 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρά τις διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της, η εταιρεία επιβεβαιώνει τον στόχο για EBITDA 1 έως 1,15 δισ. ευρώ το 2026, ενώ διατηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας στα 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου συνοδεύεται από σημαντικές εξελίξεις σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους του ομίλου, με αιχμή την ενίσχυση της ενεργειακής δραστηριότητας, την επέκταση της παρουσίας στην αγορά φυσικού αερίου, την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης και την πρόοδο των επενδύσεων σε κρίσιμα μέταλλα.

Παράλληλα, η METLEN εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της στρατηγικής μετατροπής της σε αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών.

Αύξηση εσόδων σε όλους τους βασικούς κλάδους

Ο κλάδος Ενέργειας αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 4,95 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 22% σε σύγκριση με τα 4,07 δισ. ευρώ του εννεαμήνου 2025.

Στον κλάδο Μετάλλων, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, στα 728 εκατ. ευρώ, από 690 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 50%, στα 534 εκατ. ευρώ, από 356 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου συνέβαλε στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, παρά τις λειτουργικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συγκεντρωτική καθαρή θέση short θέσεων όπως καταγράφεται στη βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), υποχώρησε στο 5,74% από 5,94% στις 2 Νοεμβρίου 2026. Η μείωση κατά 0,20 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχεί σε 286.852 μετοχές.

Η διακοπή της μεγάλης μονάδας και οι στόχοι κερδοφορίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας, τεχνολογίας H-Class.

Η μονάδα τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω διαρροής υδρογόνου στο σύστημα ψύξης της γεννήτριας, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εργασίες επιθεώρησης και επισκευής.

Η διακοπή διήρκεσε 44 ημέρες, ενώ η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Παρά την επίπτωση από το συγκεκριμένο περιστατικό και τη μεταβλητότητα στις αγορές, η διοίκηση επιβεβαιώνει τον ετήσιο στόχο EBITDA, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες επιδιώξεις της.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η METLEN συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις ικανότητες των ανθρώπων μας».

Όπως υπογράμμισε, οι προτεραιότητες παραμένουν η πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων, η λειτουργική αριστεία και η δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας.

«Παρά τις προκλήσεις και διακυμάνσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας», πρόσθεσε.

Protergia: Στο 21,3% το μερίδιο στο ρεύμα, στο 28,1% στο φυσικό αέριο

Στην ελληνική αγορά ενέργειας, η Protergia διατήρησε ισχυρή παρουσία, με μερίδιο 21,3% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κατά το εννεάμηνο του 2026.

Η εταιρεία προμήθευσε συνολικά 7,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι 7,5 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5%.

Η πελατειακή της βάση διαμορφώθηκε στους 628.000 μετρητές, από 650.000 ένα χρόνο νωρίτερα.

Στο φυσικό αέριο, το μερίδιο αγοράς της Protergia ενισχύθηκε στο 28,1%, από 26% το εννεάμηνο του 2025.

Οι πωλήσεις φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 28%, στις 2,3 TWh, ενώ η πελατειακή βάση διευρύνθηκε κατά 12%, φτάνοντας τους 72.000 μετρητές.

Συνολικά, η METLEN προμηθεύτηκε 47 TWh φυσικού αερίου από τη διεθνή αγορά, εκ των οποίων οι 31 TWh κατευθύνθηκαν σε τρίτους και οι 16 TWh χρησιμοποιήθηκαν για τις ίδιες ανάγκες της εταιρείας.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της METLEN στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 6,5 TWh, από 6,9 TWh πέρυσι. Από αυτές, 5,9 TWh προήλθαν από θερμικές μονάδες και 0,6 TWh από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Νέες συμφωνίες LNG με PETRONAS και Shell

Σημαντική θέση στη στρατηγική του ομίλου καταλαμβάνει η ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Η METLEN εξασφάλισε πενταετή συμφωνία με την PETRONAS, μέσω της PETCO Trading (UK) Limited, για την προμήθεια έξι φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,6 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, με έναρξη το 2027.

Παράλληλα, στις 2 Νοεμβρίου 2026 υπέγραψε δεσμευτική πενταετή συμφωνία με τη Shell Global LNG Limited, επίσης για έξι φορτία LNG ετησίως, συνολικής ποσότητας περίπου 0,6 δισ. κυβικών μέτρων.

Τα φορτία της Shell θα προέρχονται κυρίως από το αμερικανικό χαρτοφυλάκιό της και θα αξιοποιούνται για την τροφοδοσία της Ελλάδας και την πρόσβαση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Οι δύο συμφωνίες ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού και την εμπορική ευελιξία της METLEN, διευρύνοντας τη δυνατότητα δραστηριοποίησής της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

ΑΠΕ και αποθήκευση: Χαρτοφυλάκιο 12,1 GW

Η METLEN συνεχίζει παράλληλα την ανάπτυξη του διεθνούς χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 12,1 GW.

Από αυτά, 1,4 GW βρίσκονται σε λειτουργία, 0,8 GW υπό κατασκευή, 2,9 GW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και 7 GW σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα, το έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη, εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το έργο Aenaos στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh.

Στην Κεντρική Ελλάδα, η METLEN προωθεί μαζί με τον Όμιλο Τσάκου την ανάπτυξη υβριδικού έργου που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης περίπου 375 MWh, έχοντας αποκτήσει ποσοστό 40% στην εταιρεία του έργου.

Στο εξωτερικό, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία πώλησης του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή, που συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό 165 MW με σύστημα αποθήκευσης 725 MWh, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανακύκλωσης κεφαλαίων (asset rotation).

Γάλλιο: Νέα συμφωνία με ιαπωνικό όμιλο και πρόοδος στο έργο Leader

Στον κλάδο Μετάλλων, η METLEN συνεχίζει τις επενδύσεις στην παραγωγή αλουμινίου και κρίσιμων πρώτων υλών.

Το στρατηγικό έργο Leader εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και περιλαμβάνει επέκταση της δραστηριότητας βωξίτη, αύξηση κατά 50% της παραγωγής αλουμίνας, στους 1,3 εκατ. τόνους ετησίως, καθώς και νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου δυναμικότητας 50 τόνων ετησίως.

Στο εμπορικό σκέλος, η METLEN έχει εξασφαλίσει δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα.

Οι συμφωνίες καλύπτουν περίπου το 25% και έως το 16% της προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής, αντίστοιχα, ενώ η εταιρεία αναμένει και νέες συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής.

Παράλληλα, η δοκιμαστική λειτουργία της πιλοτικής μονάδας κρίσιμων μετάλλων στη Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με τις πρώτες αποστολές οξειδίων μετάλλων υψηλής καθαρότητας να αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Στο αλουμίνιο, ο όμιλος προχωρά σε επένδυση σχεδόν 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων επεξεργασίας ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Με την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών επενδύσεων, η συνολική παραγωγή αλουμινίου αναμένεται να ξεπεράσει τους 250.000 τόνους ετησίως.

ΜΕΤΚΑ: Στο τραπέζι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50%, στα 534 εκατ. ευρώ.

Η METLEN προχωρά στην αναδιοργάνωση της ΜΕΤΚΑ, συγκεντρώνοντας τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, τις παραχωρήσεις, τις επενδύσεις ΣΔΙΤ και τη διαχείριση εγκαταστάσεων σε μια ενιαία πλατφόρμα υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται στρατηγικές επιλογές, στις οποίες περιλαμβάνεται η πιθανή εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ Group στην Euronext Athens.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών και η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αυτονομία της εταιρείας.

Η METLEN διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτούμενες εταιρικές και κανονιστικές διαδικασίες.

Flyover, Σκαραμαγκάς και έργα υποδομών

Στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε ότι η πρόοδος του Flyover Θεσσαλονίκης έχει φτάσει περίπου στο 65%, με στόχο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027.

Παράλληλα, σε κοινοπραξία με τη Δομική Κρήτης, υπέγραψε σύμβαση 60,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Η διάρκεια κατασκευής προβλέπεται στους 36 μήνες.

Στις 31 Ιουλίου, η ΜΕΤΚΑ παρέδωσε εμπρόθεσμα το έργο αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλάμβανε 40 χιλιόμετρα νέας γραμμής σε 15 μήνες.

Στις σχολικές υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας, τέσσερις από τις 17 σχολικές μονάδες του προγράμματος παραδόθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο στο τρίτο τρίμηνο, ενώ άλλες έξι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τέταρτου τριμήνου.

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φάληρο, η σύμβαση υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027 και την ολοκλήρωση για το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Ενίσχυση της αμυντικής δραστηριότητας

Στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών και της άμυνας, η M Technologies ενισχύει τη διεθνή της παρουσία.

Στην Κύπρο, υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με τη HOUTRIS για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων σε αμυντικά συστήματα, με πρόβλεψη δημιουργίας κοινής εταιρείας.

Η συνεργασία συνδέεται με τις ευκαιρίες που δημιουργεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και περιλαμβάνει σχέδια παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων.

Στη μονάδα του Βόλου, το πρόγραμμα λειτουργικής αριστείας έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των χρόνων παράδοσης κατά 50% και σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Παράλληλα, η METLEN υπέγραψε τον Οκτώβριο συμφωνία συνεργασίας με τις Thales Alenia Space και Thales Hellas, με αντικείμενο την αξιολόγηση πιθανής συμμετοχής στο μελλοντικό ελληνικό αμυντικό διαστημικό πρόγραμμα τηλεπικοινωνιών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη διερεύνηση πιθανής αξιοποίησης της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου της METLEN στις αλυσίδες εφοδιασμού δορυφορικών συστημάτων.

Οι προοπτικές για το 2026

Με τον κύκλο εργασιών να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό για περίοδο εννεαμήνου, η METLEN εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 διατηρώντας αμετάβλητους τους βασικούς στόχους κερδοφορίας της.

Η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχυρή εμπορική δραστηριότητα στην ενέργεια, τις νέες συμφωνίες φυσικού αερίου, την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης και τις επενδύσεις σε κρίσιμα μέταλλα και υποδομές.

Την ίδια ώρα, η ενδεχόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ, η πρόοδος του έργου γαλλίου και η ολοκλήρωση μεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων αποτελούν σημαντικά επόμενα ορόσημα.

Παρά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας H-Class και το ευμετάβλητο περιβάλλον στις αγορές, η διοίκηση δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη EBITDA 1 έως 1,15 δισ. ευρώ για το 2026, με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του ομίλου.