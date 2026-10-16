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όριο του 5% ανέβασε τη συμμετοχή της στη FMR LLC, ενισχύοντας τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα διαμορφώθηκε στο 5,10%, από 4,99% προηγουμένως, με συνολικά 6.859.182 δικαιώματα ψήφου. Πάνω από τοανέβασε τη συμμετοχή της στη Jumbo η αμερικανική επενδυτική εταιρεία, ενισχύοντας τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα διαμορφώθηκε στο, με συνολικά Η ανακοίνωση

Η εταιρεία «Jumbo AEE» (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η “FMR LLC”, με την από 16.10.2026 επιστολή της γνωστοποίησε ότι στις 14.10.2026 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα στην εταιρεία υπερέβη το όριο του 5%, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 14.10.2026, ήταν 6.859.182 ή ποσοστό 5,10%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 4,99%.