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Το δρόμο για τη μετατροπή του σε boutique μονάδα φιλοξενίας παίρνει ένα από τα πιο γνωστά κτίρια στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου, στην «καρδιά» της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας.

Το εμβληματικό κτίριο Ασάνη πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως και να αποκτήσει δεύτερη ζωή σε συνέχεια και της χθεσινής εξέλιξης με την υπογραφή της εκμίσθωσης του ακινήτου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου στην εταιρεία «KONTOS CONCREATE A.T.E.», με επικεφαλής τον κ. Πάνο Κοντό.

Το εξαώροφο, ιστορικής σημασίας κτήριο, συνολικού εμβαδού 867 τ.μ., είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας, παραμένει εγκαταλελειμμένο την τελευταία 15ετία. Τώρα παραχωρείται για 30+10 χρόνια.

Ο μισθωτής πέραν του επενδυτικού προγράμματος για την αποκατάσταση και ανακαίνισή του, αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις εργασίες οριστικής άρσης του επικινδύνου χαρακτήρα του κτιρίου το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ουκ ολίγες φορές από την προηγούμενη ήδη δεκαετία λόγω των εκτεταμένων φθορών.

Η Kontos Concreate, έχει σημαντική εμπειρία τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων, έχοντας ολοκληρώσει μόνο την τελευταία πενταετία έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ο Πύργος Παλατάκι στο Χαϊδάρι, η αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι κ.α..

Η εταιρεία έχει επιπλέον εξειδίκευση στις αποκαταστάσεις ιστορικών μνημείων και στις βιοκλιματικές αναπλάσεις, διαθέτοντας ένα πιο εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο έργων, όπως μουσεία, θέατρα, ξενοδοχεία και έργα υποδομής κι έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων έργα όπως η βραχοπροστασία της καστροπολιτείας της Μονεμβασιάς, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ωδείου Αθηνών, η αποκατάσταση παλαιού καμινίου Πετρούπολης μαζί με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου κ.ο.κ..

Το κτίριο Ασάνη είναι ιδιαίτερης σημασίας δεδομένου ότι βρίσκεται εντός του ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης και της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επιτελείς της εταιρείας, «η μοναδική γεωγραφική και ιστορική του θέση, σε συνδυασμό με τη νέα του χρήση, αναδεικνύει το ακίνητο σε σημείο αναφοράς υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας διεθνών προδιαγραφών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών προορισμού πολυτελούς φιλοξενίας, που θα συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη πολυτελή φιλοξενία».

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, την αρχιτεκτονική αναβίωση και λειτουργική αναβάθμιση του ακινήτου, καθώς και την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικών και ενεργειακών υποδομών, με σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διατήρηση και ανάδειξη των αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, των υλικών και της ιδιαίτερης ταυτότητας του μνημείου, μέσα από εξειδικευμένες εργασίες αποκατάστασης υψηλής τεχνικής ακρίβειας και ποιότητας», όπως επισημαίνεται σχετικά.

Από πλευράς της η ΕΤΑΔ, προχωρά σε μία ακόμη κίνηση επανενεργοποίησης ενός από τα εμβληματικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ακριβώς για τη διάσωση και επαναλειτουργία μοναδικών ακινήτων ανά την Ελλάδα που χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων κι έχουν συνδεθεί με την ιστορία του τόπου που τα φιλοξενούν, με στόχο την «ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα κάθε περιοχής», όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει η διοίκησή της.

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