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Η Lamda Development ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, σύμφωνα με τα οποία η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου να ξεπερνά τα €3,9 δισ. και τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA να διαμορφώνονται στα €22 εκατ.

Ειδικότερα, το The Ellinikon εισέρχεται πλέον στο στάδιο παράδοσης, καθώς επιταχύνεται η κατασκευαστική δραστηριότητα τόσο στα οικιστικά έργα όσο και στα έργα υποδομής. Η έναρξη λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτεί τη μετάβαση του εμβληματικού έργου του Ελληνικού στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης των επιμέρους εγκαταστάσεων.

Από την έναρξη του έργου έως τις 31 Αυγούστου 2026, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο The Ellinikon ξεπέρασαν τα €1,8 δισ., ενώ τον Ιούλιο του 2026 ολοκληρώθηκε η πώληση δύο οικοπέδων συνολικής αξίας €41,5 εκατ., η οποία αναμένεται να αποφέρει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου €31 εκατ.

Παράλληλα, οι εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου κατέγραψαν νέα ρεκόρ επιδόσεων. Συγκεκριμένα, τα Operating Malls Adjusted EBITDA ανήλθαν σε €50 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η Μαρίνα Φλοίσβου πέτυχε νέο ιστορικό υψηλό EBITDA στα €9,3 εκατ., αυξημένο κατά 10% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Οι Εμπορικοί μας προορισμοί συνέχισαν την ισχυρή τους επίδοση, καταγράφοντας νέα ρεκόρ. Συγχρόνως, στο Ελληνικό συνεχίζεται η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σε όλα τα μέτωπα και η επίτευξη σημαντικών ορόσημων με το πιο πρόσφατο, τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, που παραδόθηκε αυτόν το μήνα στην κοινωνία. Οι ισχυρές ταμειακές εισροές από πωλήσεις

ακινήτων συνεχίζουν να στηρίζουν την επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €350 εκατ. τον Ιούνιο, ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας θέση και επιβεβαίωσε την «ψήφο εμπιστοσύνης» της αγοράς. Με ισχυρή ρευστότητα και χαμηλή μόχλευση, προτεραιότητά μας αποτελεί η συνεπής εκτέλεση, η συνεχής

προσπάθεια για βελτίωση του κόστους και η παράδοση έργων με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας,

δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA €46,6εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €3,4εκ, ανήλθε στα €50εκ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 9% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €409εκ για την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων ανήλθαν σε €83,2εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι €136,9εκ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των εμπορικών μας κέντρων συνεχίζει την ανοδική πορεία της καταγράφοντας σημαντικά κέρδη αποτιμήσεων και φέτος. Ωστόσο τα κέρδη αποτίμησης συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση υποχώρησαν, καθώς το 2025 είχε επωφεληθεί από σημαντική συμπίεση των αποδόσεων (yield compression) λόγω του θετικού μακροοικονομικού κλίματος.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 73% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι εργασίες στις όψεις και τα στέγαστρα, η κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι εξωτερικές εργασίες και οι εργασίες μόνωσης της οροφής, με την ολοκλήρωση να αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.06.2026 ανήλθε σε €1,9δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία να ξεπερνά τα €1,4δις.

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