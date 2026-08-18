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Δεν υπάρχει laptop ιδανικό για όλους. Άλλες απαιτήσεις έχει κάποιος που εργάζεται καθημερινά από το σπίτι ή το γραφείο, άλλες ένας φοιτητής που το μεταφέρει συνεχώς μαζί του και εντελώς διαφορετικές ένας gamer. Εν έτει 2026, μάλιστα, η επιλογή γίνεται ακόμα πιο σύνθετη, καθώς η αυτονομία, οι δυνατότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η ποιότητα της οθόνης έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ενώ οι επιδόσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε αρκετές κατηγορίες.

Με λίγα λόγια, δεν αρκεί να ψάξεις απλώς για ένα «καλό laptop». Πρέπει πρώτα να σκεφτείς τι ακριβώς θέλεις να κάνεις με αυτό.

Για δουλειά: Αυτονομία και άνεση πάνω απ’ όλα

Τα laptops που προορίζονται για εργασία πρέπει πρωτίστως να μπορούν να σε καλύψουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μεγάλη αυτονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους εργάζονται υβριδικά ή απομακρυσμένα, καθώς περιορίζει την ανάγκη για συνεχή πρόσβαση σε πρίζα. Εξίσου σημαντικά είναι ένα άνετο πληκτρολόγιο, μία ποιοτική οθόνη, καθώς επίσης καλή κάμερα και μικρόφωνα για τις καθημερινές βιντεοκλήσεις. Η επαρκής RAM και ένας γρήγορος SSD εξασφαλίζουν άνετο και σβέλτο multitasking, ενώ οι λειτουργίες AI μπορούν πλέον να βοηθήσουν στην οργάνωση της ημέρας, αναζητήσεις, δημιουργία κειμένων, απάντηση σε emails και άλλες εργασίες παραγωγικότητας.

Για τη σχολή: Να το έχεις πάντα μαζί σου

Για έναν φοιτητή, το laptop πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι εύκολο στη μεταφορά. Μικρό βάρος, καλή αυτονομία και ανθεκτική κατασκευή έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν η συσκευή «ταξιδεύει» καθημερινά από το σπίτι στη σχολή, στη βιβλιοθήκη, σε σπίτια φίλων ή σε μία καφετέρια. Από εκεί και πέρα, οι απαιτήσεις εξαρτώνται σημαντικά από το αντικείμενο σπουδών. Ένα σύστημα για σημειώσεις, browsing και εφαρμογές γραφείου δεν χρειάζεται τις ίδιες επιδόσεις με εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό, σχεδιασμό ή πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μία καλή ποσότητα RAM και αρκετός αποθηκευτικός χώρος, πάντως, αποτελούν ασφαλή επιλογή για τα επόμενα χρόνια.

Για gaming: Οι επιδόσεις κάνουν τη διαφορά

Στο gaming, οι προτεραιότητες – και άρα και η προσέγγιση – αλλάζουν εντελώς. Η κάρτα γραφικών αποτελεί το σημαντικότερο εξάρτημα, καθώς από αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της εικόνας και ο ρυθμός ανανέωσης που μπορεί να αξιοποιήσει το σύστημα. Ο επεξεργαστής ακολουθεί, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη GPU χωρίς να περιορίζει τις επιδόσεις της, ενώ η σωστή ψύξη είναι απαραίτητη για να διατηρούνται σταθερές οι επιδόσεις χωρίς throttling σε sessions μακράς διάρκειας. Εξίσου σημαντικά σε ένα gaming laptop είναι μία οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, αρκετή RAM και ένας γρήγορος SSD που περιορίζει τους χρόνους φόρτωσης.

Για δημιουργία περιεχομένου: Η οθόνη έχει τον πρώτο λόγο

Όσοι ασχολούνται με φωτογραφία, επεξεργασία βίντεο, design ή μουσική παραγωγή χρειάζονται ένα διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών. Η οθόνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σωστή χρωματική απόδοση και η υψηλή ανάλυση μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ένας ισχυρός επεξεργαστής και μία ικανή GPU επιταχύνουν την επεξεργασία μεγάλων αρχείων, ενώ η αρκετή RAM επιτρέπει την άνετη διαχείριση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα. Ο γρήγορος SSD είναι επίσης απαραίτητος, ειδικά όταν εργάζεσαι με μεγάλα αρχεία βίντεο και φωτογραφίες.



Το σωστό laptop είναι αυτό που ταιριάζει σε σένα

Η ισχυρότερη ή ακριβότερη συσκευή δεν είναι απαραίτητα και η καλύτερη επιλογή. Ένα gaming laptop μπορεί να είναι υπερβολή για έναν φοιτητή, ενώ ένα λεπτό και ελαφρύ μοντέλο μπορεί να μην καλύψει τις ανάγκες ενός δημιουργού. Ξεκίνα λοιπόν από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείς το laptop και στη συνέχεια δες ποια χαρακτηριστικά έχουν πραγματικά σημασία. Έτσι θα επενδύσεις εκεί που χρειάζεται, χωρίς να πληρώσεις για επιδόσεις που πιθανότατα δεν θα αξιοποιήσεις ποτέ.