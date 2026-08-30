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Το ξυπνητήρι χτυπά ξανά, για πρώτη φορά μετά από καιρό. Η ώρα, όμως, περνά και ακόμη δεν έχει φύγει κανείς για το σχολείο. Όλοι ψάχνουν. Το ένα παπούτσι βρίσκεται στο σαλόνι, το παγούρι στεγνώνει δίπλα στον νεροχύτη και η σχολική τσάντα έχει καμουφλαριστεί κάτω από τα ρούχα πάνω στο γραφείο. Με κάποιον τρόπο καταφέρνουν να φτάσουν στην πόρτα. Τώρα μένει μόνο ένα μικρό πρόβλημα. Πού πήγαν τα κλειδιά;

Και το σχολείο είναι μόνο η αρχή. Πολύ σύντομα επιστρέφουν οι δραστηριότητες, τα φροντιστήρια και ένα πρόγραμμα που γεμίζει από ώρες, μετακινήσεις και υποχρεώσεις. Αν όλα πρέπει να μπουν σε σειρά την ίδια στιγμή, κάθε πρωινό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα μικρό κυνήγι θησαυρού για σχολικά είδη και όχι μόνο.

Για να το αποφύγεις, δεν χρειάζεται να στήσεις ένα αυστηρό πρόγραμμα που θα τηρηθεί για τρεις ημέρες και μετά θα ξεχαστεί. Χρειάζονται μερικές απλές κινήσεις από τώρα. Η σχολική τσάντα αποκτά τη θέση της. Οι σχολικές αγορές γίνονται πριν αρχίσει το τρέξιμο. Το παιδί γνωρίζει τι πρέπει να ετοιμάσει και ο γονιός σταματά να ψάχνει κάθε πρωί παπούτσια, παγούρια και κλειδιά.

Από πού ξεκινάς; Από το ίδιο το σπίτι. Πάμε, λοιπόν, από δωμάτιο σε δωμάτιο να βάλουμε τη νέα σχολική χρονιά σε μια σειρά.

Πρώτη στάση: Τα συρτάρια

Πριν μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις καινούργια πράγματα, άνοιξε όσα συρτάρια παρέμειναν κλειστά όλο το καλοκαίρι. Εκεί μπορεί να κρύβεται ένας μικρός σχολικός θησαυρός. Καθαρά τετράδια, μολύβια που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κλειστά πακέτα με ετικέτες και ένα σετ γεωμετρικών οργάνων που αγοράστηκε δύο φορές.

Βγάλε τα όλα πάνω σε ένα τραπέζι. Δοκίμασε τα στυλό και τους μαρκαδόρους, ξύσε τα μολύβια και δες πόσες καθαρές σελίδες έχουν απομείνει στα τετράδια. Όσα λειτουργούν μπαίνουν στη μία πλευρά. Όσα έχουν τελειώσει ή χαλάσει, στην άλλη.

Κάνε τον έλεγχο μαζί με το παιδί. Εκείνο μπορεί να θυμάται ότι ο συγκεκριμένος χάρακας έχει ραγίσει ή ότι το ντοσιέ δεν το βόλεψε καθόλου. Θα δει επίσης πόσα πράγματα υπάρχουν ήδη, πριν αρχίσει να ζητάει καινούργια επειδή απλώς άλλαξε η σχολική χρονιά. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, γράψε μόνο όσα λείπουν. Έτσι, η λίστα ξεκινά από πραγματικές ανάγκες και όχι από τη σκέψη «ας πάρουμε μερικά για να υπάρχουν».

Οι αγορές σε σειρά

Δεν χρειάζεται να αγοραστούν όλα την ίδια ημέρα. Η σχολική τσάντα, η κασετίνα, το παγούρι και το φαγητοδοχείο μπορούν να ελεγχθούν και έπειτα αν χρειάζονται αλλαγή να προχωρήσεις σε αυτήν. Τα συγκεκριμένα τετράδια και τα υλικά που ζητά κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να περιμένουν μέχρι να δοθούν οι σχετικές οδηγίες.

Ξεκίνα από τα πράγματα που χρησιμοποιούνται κάθε ημέρα. Δες αν η τσάντα εφαρμόζει ακόμη σωστά, αν τα φερμουάρ κλείνουν και αν οι ιμάντες έχουν φθαρεί. Γέμισε το παγούρι και άφησέ το ξαπλωμένο για λίγα λεπτά. Αν στάζει, καλύτερα να το ανακαλύψεις τώρα και όχι δίπλα στα καινούργια τετράδια.

Μην αγοράσεις μεγάλες ποσότητες από συνήθεια. Δύο μολύβια μέσα στην κασετίνα και μερικά ανταλλακτικά στο σπίτι αρκούν. Το ίδιο ισχύει για γόμες, στυλό και υπογραμμιστές.

Άφησε επίσης λίγο χώρο στον προϋπολογισμό για όσα θα προκύψουν μετά το πρώτο κουδούνι. Ένα τετράδιο συγκεκριμένου τύπου, ένας φάκελος ή κάποιο υλικό για εργασία είναι καλύτερο να αγοραστούν όταν γνωρίζεις ακριβώς πού θα χρησιμοποιηθούν.

Η θέση της τσάντας

Η σχολική τσάντα χρειάζεται μία σταθερή θέση στο σπίτι. Όχι σήμερα στον καναπέ, αύριο στην είσοδο και μεθαύριο κάτω από το γραφείο. Βρες ένα σημείο κοντά στην πόρτα ή στον χώρο μελέτης, όπου θα επιστρέφει κάθε ημέρα.

Δίπλα της μπορούν να βρίσκονται όσα φεύγουν μαζί με το παιδί. Το φαγητοδοχείο όταν είναι έτοιμο, το παγούρι, η κάρτα για το λεωφορείο και ο εξοπλισμός για κάποια δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις την είσοδο με κουτιά και ταμπελάκια. Ένα ράφι, ένα καλάθι ή ένας γάντζος μπορεί να κάνει τη δουλειά.

Το βράδυ, ο μαθητής κοιτάζει το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας και ετοιμάζει τα βιβλία. Οι ολοκληρωμένες εργασίες μπαίνουν σε έναν λεπτό φάκελο και όχι στην άκρη του γραφείου. Το παγούρι μπορεί να περιμένει άδειο δίπλα στην τσάντα και να γεμίσει το πρωί.

Στις πρώτες τάξεις, κάνε αυτή τη διαδικασία μαζί με το παιδί. Μην παίρνεις απλώς την τσάντα και την ετοιμάζεις μόνος σου. Δείξε του πώς ελέγχει το πρόγραμμα, πώς βρίσκει το σωστό βιβλίο και πού βάζει όσα πρέπει να παραδώσει. Ο στόχος είναι, σιγά σιγά, να μη χρειάζεται να το κάνεις εσύ.

Η κουζίνα οργανώνεται



Το πρωινό και το δεκατιανό μπορούν να κλέψουν αρκετά λεπτά όταν όλα αποφασίζονται την τελευταία στιγμή. Τι θα πάρει σήμερα το παιδί; Πού βρίσκεται το καθαρό φαγητοδοχείο; Υπάρχει φρούτο; Το παγούρι πλύθηκε;

Συγκέντρωσε τα σχολικά δοχεία σε ένα σημείο της κουζίνας. Παγούρια, φαγητοδοχεία, μικρά δοχεία και ισοθερμικές τσάντες δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε τρία διαφορετικά ντουλάπια. Όταν έρθει η ώρα της προετοιμασίας, όλα είναι μπροστά σου.

Ορισμένα πράγματα μπορούν να ετοιμαστούν από το βράδυ. Το φρούτο πλένεται, το φαγητοδοχείο βγαίνει στον πάγκο και η ισοθερμική τσάντα μένει δίπλα. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις ολόκληρο το γεύμα από την προηγούμενη ημέρα. Αρκεί να αφαιρέσεις δύο ή τρεις μικρές κινήσεις από το πρωινό.

Φτιάξε και μερικές σταθερές επιλογές για το δεκατιανό. Όχι ένα αυστηρό μενού για όλο τον μήνα. Τέσσερις ή πέντε λύσεις που αρέσουν στο παιδί και μπορείς να εναλλάσσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να ξεκινά η συζήτηση από το μηδέν.

Το γραφείο



Το γραφείο χρειάζεται να είναι έτοιμο πριν έρθει η πρώτη εργασία. Βγάλε τα περσινά χαρτιά, ξεχώρισε τα βιβλία που δεν θα χρησιμοποιηθούν και καθάρισε την επιφάνεια. Αν όλα παραμείνουν όπως έκλεισαν τον Ιούνιο, το πρώτο διάβασμα θα ξεκινήσει με… ανασκαφή.

Πάνω στο γραφείο αρκούν τα βασικά. Μια μολυβοθήκη, το φωτιστικό και το βιβλίο που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Τα υπόλοιπα σχολικά είδη μπορούν να μπουν σε συρτάρια ή κουτιά, χωρισμένα ανάλογα με τη χρήση τους.

Δώσε στα σχολικά βιβλία και στα τετράδια ένα σταθερό σημείο. Στο Δημοτικό μπορούν να βοηθήσουν διαφορετικά χρώματα ανά μάθημα. Για έναν μεγαλύτερο μαθητή, ένα ράφι με βιβλία και ντοσιέ στη σειρά του προγράμματος μπορεί να κάνει την προετοιμασία πιο γρήγορη.

Έλεγξε και τον φωτισμό πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Κάθισε στη θέση του παιδιού, άνοιξε ένα τετράδιο και δες πού πέφτει η σκιά. Αν το φωτιστικό βρίσκεται στη λάθος πλευρά ή δεν φωτίζει αρκετά, τώρα είναι η στιγμή να αλλάξει θέση.

Ρούχα από το βράδυ

Το πρωινό ψάξιμο δεν περιορίζεται στα σχολικά είδη. Η μπλούζα που ήθελε το παιδί είναι στα άπλυτα, η φόρμα δεν βρίσκεται στο συρτάρι και τα αθλητικά παπούτσια παραμένουν κάπου κοντά στην πόρτα. Τα λεπτά περνούν και η ένταση ανεβαίνει.

Η πιο απλή λύση είναι να ετοιμάζονται τα ρούχα από το προηγούμενο βράδυ. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις ολόκληρη την εβδομάδα. Ένα πλήρες σύνολο πάνω σε μια καρέκλα ή σε συγκεκριμένο σημείο της ντουλάπας αρκεί.

Κοίταξε και το πρόγραμμα. Αν υπάρχει Γυμναστική, χρειάζονται αθλητικά παπούτσια ή διαφορετικά ρούχα. Αν ακολουθεί δραστηριότητα μετά το σχολείο, η δεύτερη τσάντα μπορεί να ετοιμαστεί ταυτόχρονα με τη σχολική. Ό,τι μπορεί να αποφασιστεί το βράδυ δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση στις επτά το πρωί.

Το οικογενειακό πρόγραμμα

Σχολείο, Αγγλικά, προπόνηση, φροντιστήριο, διαγωνίσματα και εργασίες. Τον Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα γεμίζει γρήγορα και οι πληροφορίες έρχονται από παντού. Ένα χαρτί μέσα στην τσάντα. Ένα μήνυμα στο κινητό. Μια ημερομηνία που είπε το παιδί την ώρα του φαγητού.

Βάλτε όλα όσα αφορούν την οικογένεια σε ένα σημείο. Μπορεί να είναι ένα ημερολόγιο στην κουζίνα, ένας πίνακας ή μια κοινή ψηφιακή εφαρμογή. Η μορφή έχει μικρότερη σημασία από τη συνέπεια. Αν οι μισές υποχρεώσεις γράφονται στο χαρτί και οι άλλες μισές μένουν σε μηνύματα, κάποια στιγμή κάτι θα ξεχαστεί.

Κάθε Κυριακή, αφιερώστε λίγα λεπτά στην εβδομάδα που ξεκινά. Ποιος έχει δραστηριότητα; Πότε υπάρχει διαγώνισμα; Ποιος θα παραλάβει το παιδί; Χρειάζεται κάτι να αγοραστεί; Δέκα λεπτά συνεννόησης μπορούν να γλιτώσουν αρκετά τηλεφωνήματα και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Ο μεγαλύτερος μαθητής μπορεί να ενημερώνει μόνος του το πρόγραμμα. Το μικρότερο παιδί μπορεί να βάζει ένα αυτοκόλλητο στις ημέρες που έχει δραστηριότητα. Η οργάνωση δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά δουλειά του γονιού.

Τεχνολογία



Το laptop ανοίγει; Ο εκτυπωτής έχει μελάνι; Ο φορτιστής λειτουργεί; Αυτά είναι προβλήματα που αξίζει να λυθούν πριν. Κάνε έναν σύντομο έλεγχο στις συσκευές που χρησιμοποιεί ο μαθητής. Ενημέρωσε όσα προγράμματα χρειάζονται, καθάρισε χώρο από παλιά αρχεία και βεβαιώσου ότι υπάρχουν οι σωστοί κωδικοί για τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Δεν υπάρχει λόγος το πρώτο απόγευμα με εργασία να χαθεί στην επαναφορά ενός ξεχασμένου κωδικού.

Δώσε και στα καλώδια τη θέση τους. Ένας φορτιστής στο γραφείο, ένα ζευγάρι ακουστικών σε συγκεκριμένο συρτάρι και χαρτί δίπλα στον εκτυπωτή. Μικρά πράγματα που δεν θα χρειάζεται να αναζητήσει κανείς την ώρα που πιέζει ο χρόνος.

Ο χρόνος κερδίζεται τώρα

Η οργάνωση της σχολικής χρονιάς δεν γίνεται σε μία ημέρα. Γίνεται με μικρές κινήσεις σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Δεν χρειάζεται όλα να λειτουργήσουν τέλεια από την πρώτη εβδομάδα. Η καθημερινότητα θα δείξει τι λείπει, τι δεν βολεύει και ποια συνήθεια δεν μπορεί να τηρηθεί. Άλλαξέ την. Η οργάνωση πρέπει να εξυπηρετεί την οικογένεια και όχι να προσθέτει ακόμη μία υποχρέωση.

Όσο περισσότερες μικρές αποφάσεις γίνουν από τώρα, τόσο λιγότερες θα μείνουν για τα πρωινά του Σεπτεμβρίου. Και όταν το ξυπνητήρι χτυπήσει, η σχολική τσάντα θα περιμένει στη θέση της, το παγούρι θα είναι έτοιμο και κανείς δεν θα ψάχνει το ένα παπούτσι λίγα λεπτά πριν κλείσει η πόρτα.

Καλή σχολική χρονιά!