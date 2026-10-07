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Η Levi Strauss αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία στο σύνολο της οικονομικής χρήσης, έχοντας δεχθεί σημαντική ώθηση από επιστροφές δασμών, την ώρα που εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για την πορεία των εσόδων της.

Η εταιρεία αύξησε την εκτίμησή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 1,54 έως 1,56 δολάρια, από 1,46 έως 1,52 δολάρια προηγουμένως. Οι αναλυτές ανέμεναν εύρος μεταξύ 1,52 και 1,59 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Levi περιόρισε την πρόβλεψή της για την αύξηση των καθαρών εσόδων στο σύνολο του έτους στο 7%, δηλαδή στο κατώτατο όριο του προηγούμενου guidance, που προέβλεπε ανάπτυξη μεταξύ 7% και 7,5%.

Η μετοχή της εταιρείας κινήθηκε περίπου αμετάβλητη στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού αρχικά είχε καταγράψει άνοδο.

Πωλήσεις 1,61 δισ. δολαρίων

Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Αυγούστου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, στα 1,61 δισ. δολάρια, από 1,54 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Η επίδοση ήταν οριακά χαμηλότερη από τα 1,62 δισ. δολάρια που ανέμενε η Wall Street.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 48 σεντς, ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών ήταν 36 σεντς, αν και δεν ήταν σαφές κατά πόσο τα δύο μεγέθη ήταν απολύτως συγκρίσιμα.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 168,6 εκατ. δολάρια ή 43 σεντς ανά μετοχή, έναντι 218,1 εκατ. δολαρίων ή 55 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην αμερικανική ήπειρο τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, ωστόσο στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1%.

Η ώθηση από τις επιστροφές δασμών

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επίδραση των επιστροφών δασμών στα περιθώρια κερδοφορίας. Το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε στο 13,8% από 10,8% έναν χρόνο νωρίτερα, με τις επιστροφές δασμών να συνεισφέρουν 4,9 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στο λειτουργικό όσο και στο μικτό περιθώριο.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι οι επιστροφές δασμών πρόσθεσαν 16 σεντς στα κέρδη ανά μετοχή, εκ των οποίων τα 5 σεντς επανεπενδύθηκαν για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Υστέρηση στις απευθείας πωλήσεις

Στο κανάλι απευθείας πωλήσεων προς τους καταναλωτές (direct-to-consumer – DTC), τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, όμως οι συγκρίσιμες πωλήσεις παρέμειναν περίπου αμετάβλητες. Το DTC αντιστοιχούσε στο 45% των συνολικών καθαρών εσόδων της Levi κατά το τρίμηνο.

Αντίθετα, οι πωλήσεις χονδρικής κατέγραψαν ισχυρότερη επίδοση, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Michelle Gass αναγνώρισε ότι το DTC υπολείφθηκε των εσωτερικών προσδοκιών της εταιρείας, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και ότι οι τελευταίες τάσεις ενόψει της εορταστικής περιόδου είναι ενθαρρυντικές, μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ.

Με βάση την πρόσφατη επιτάχυνση, η Levi αναμένει πλέον ότι οι απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές θα εμφανίσουν μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο.

Η εταιρεία είχε επισημάνει και στα προηγούμενα αποτελέσματά της ότι καταγράφει ανάπτυξη σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο στο βασικό brand Levi’s όσο και στην premium σειρά Blue Tab.