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Η εταιρεία αυτόνομων φορτηγών Einride και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Lidl έθεσαν σε κανονική κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους της Γερμανίας το πρώτο αυτόνομο φορτηγό χωρίς καμπίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι δύο εταιρείες.

Το όχημα επιπέδου 4 (Level 4) εκτελεί δρομολόγια χωρίς οδηγό, μεταφέροντας εμπορεύματα μεταξύ κέντρου διανομής της Lidl και ενός καταστήματος λιανικής, βάσει επίσημης άδειας που χορήγησε η Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών της Γερμανίας (KBA).

Πρόκειται για την πρώτη άδεια αυτού του είδους στη Γερμανία, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση πλήρως αυτόνομων φορτηγών στις εμπορευματικές μεταφορές.

Χωρίς οδηγό και χειριστή ασφαλείας

Το φορτηγό χωρίς καμπίνα πραγματοποιεί πλέον καθημερινά δρομολόγια logistics χωρίς άνθρωπο οδηγό ή χειριστή ασφαλείας επί του οχήματος.

Η Einride και η Lidl σχεδιάζουν να επεκτείνουν την αρχική διαδρομή, δημιουργώντας ένα πλήρες δίκτυο πολλαπλών στάσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων και καταστημάτων.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, αλλά και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της συνέχειας των αλυσίδων εφοδιασμού.

Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών και σε άλλες δραστηριότητες του Schwarz Group, του ομίλου στον οποίο ανήκει η Lidl.

Η γερμανική KBA χορήγησε την άδεια έπειτα από εκτενή διαδικασία επικύρωσης της ασφάλειας του οχήματος σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των αυτόνομων εμπορευματικών μεταφορών στη Γερμανία, καθώς επιτρέπει για πρώτη φορά σε φορτηγό χωρίς καμπίνα και χωρίς ανθρώπινο προσωπικό επί του οχήματος να πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές σε δημόσιο οδικό δίκτυο.

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