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Να κρατήσει την τιμή του γάλακτος στα 99 λεπτά, να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση της στην ελληνική αγορά των σούπερ μάρκετ ακόμη και μετά τη συνένωση Μασούτη – Κρητικού και να διευρύνει το δίκτυό της από τα 234 καταστήματα σήμερα στα 260 έως το 2030 επιδιώκει η Lidl Ελλάς. Σε μια αγορά όπου οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν και οι πιέσεις για ανατιμήσεις εντείνονται, η διοίκηση της γερμανικής αλυσίδας δηλώνει ότι επιμένει στην επιθετική πολιτική τιμών, ποντάρει στην ιδιωτική ετικέτα και εμφανίζεται πιο ευέλικτη στο μοντέλο ανάπτυξης των καταστημάτων της.

«Εμείς θα μείνουμε στο Νο 2», ανέφερε χθες ο πρόεδρος διοίκησης και CEO της Lidl Ελλάς, κ. Μίλτος Φοροζίδης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αμφισβητώντας την απλή άθροιση των πωλήσεων των δύο υπό συνένωση αλυσίδων. «Σκεφτείτε όμως ότι υπάρχουν και κανιβαλισμοί, οπότε μην προσθέτετε απλά τον τζίρο του Κρητικού και της Μασούτης», σημείωσε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η πραγματική κατάταξη θα φανεί όταν γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη.

Ο κ. Φοροζίδης στηρίζει την αισιοδοξία του στα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της Lidl στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, που παρουσίασε χθες η Lidl, προβλέπει δέκα νέα καταστήματα, αναμόρφωση του δικτύου με στόχο τα 74 καταστήματα νέου τύπου και ψηφιακή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, με την πιλοτική εισαγωγή, μεταξύ άλλων, της υπηρεσίας Scan & Go από τον Μάρτιο του 2027. Παράλληλα, η αλυσίδα θα διεκδικήσει μερίδια και σε νέες περιοχές, όπως η Νάξος.

Οι άμυνες στις ανατιμήσεις

Η μεγάλη μάχη, πάντως, δίνεται στο ράφι. «Ανατιμήσεις υπάρχουν», αναγνωρίζει ο κ. Φοροζίδης, υποστηρίζοντας ότι η Lidl προσπαθεί να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του γάλακτος, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά των γαλακτοκομικών.

«Γνωρίζουμε για τα γάλατα. Την τιμή μας την ξέρετε, σταθερά στα 99 λεπτά. Στόχος να το κρατήσουμε», ανέφερε, χωρίς πάντως να παραγνωρίζει την αβεβαιότητα για την εξέλιξη του κόστους.

«Δεν ισχύει αυτό», ήταν η απάντησή του στην παρατήρηση ότι τους τελευταίους μήνες η Lidl έχει περιορίσει μια από τις παραδοσιακές εμπορικές πρακτικές της, αυτή των απευθείας μειώσεων τιμών που ασκούν πίεση στην υπόλοιπη αγορά. Ο ίδιος επέμεινε ότι η αλυσίδα εξακολουθεί να διαφοροποιείται τιμολογιακά έναντι του ανταγωνισμού στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ούτε διαπιστώνει σημάδια κόπωσης της ιδιωτικής ετικέτας, παρά τις σχετικές ενδείξεις σε έρευνες της αγοράς. Επικαλέστηκε μάλιστα την αύξηση κατά 13% του τζίρου των γαλακτοκομικών ΓΑΛΠΟ το 2025, χρονιά κατά την οποία η γκάμα έφθασε τους 87 κωδικούς. Αντίστοιχα, η σειρά ελληνικών προϊόντων Νώμα αριθμούσε την ίδια χρονιά 97 κωδικούς. «Η ποιότητα κάνει τη διαφορά, συνεχίζουμε αυξητικά», σημείωσε.

Για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι απέφυγε να κάνει συνολική εκτίμηση του κόστους, επισήμανε ωστόσο ότι η σοκολάτα, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι. Υπό εξέταση παραμένει και η συμμετοχή της Lidl στην πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους».

Ακόμη και διώροφα καταστήματα

Η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων ακινήτων, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, οδηγεί τη Lidl να εξετάζει λύσεις πέρα από το καθιερωμένο μοντέλο των μεγάλων καταστημάτων της.

«Θα θέλαμε παντού να κάνουμε μεγάλο κατάστημα. Στην Αθήνα όμως δεν είναι παντού εφικτό», εξήγησε ο κ. Φοροζίδης. Η εταιρεία αναζητεί πλέον ευκαιρίες ακόμη και για καταστήματα επιφάνειας 900-1.000 τ.μ. ή καταστήματα που θα αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα.

Κλειστά κράτησε, πάντως, τα χαρτιά του για συγκεκριμένα ακίνητα στην Αθήνα, όπως αυτό της Miele στη λεωφόρο Μεσογείων και του Παλάς στο Παγκράτι. Περιορίστηκε να σημειώσει ότι η εταιρεία εξετάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης καταστημάτων, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι το νέο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Η αναζήτηση μικρότερων χώρων συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία εισόδου της Profi στην ελληνική αγορά. Ο επικεφαλής της Lidl, πάντως, δεν εκφράζει ανησυχία για την προοπτική ενός ακόμη ανταγωνιστή. «Δεν βλέπω προβληματισμό για την Profi», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του.

Όσο για την κερδοφορία της Lidl Ελλάς και την κατάταξή της έναντι του ανταγωνισμού, ο κ. Φοροζίδης απέφυγε να δώσει στοιχεία. Σημείωσε μόνο ότι η εταιρεία επιδιώκει μέσα από την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της να διασφαλίζει το κατάλληλο περιθώριο κέρδους.

Οι παραγωγοί και τα πρόστιμα

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Lidl, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, είναι η ταχύτητα εξόφλησης των προμηθευτών της. «Πληρώνουμε γρήγορα τους προμηθευτές μας. Σε λίγες ημέρες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτό κάνει τη διαφορά στην ελληνική αγορά.

Για τις τιμές που προσφέρει η αλυσίδα στους παραγωγούς, απάντησε χαρακτηριστικά: «Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Δεν θέλουμε να ξεζουμίσουμε τους παραγωγούς».

Η σχέση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Lidl, καθώς το 69% του κύκλου εργασιών της το 2025 προήλθε από προϊόντα περισσότερων από 400 Ελλήνων προμηθευτών. Το 100% των αυγών αχυρώνα και του φρέσκου κοτόπουλου, όπως και το 98% των φρέσκων κρεάτων, παράγονται εγχώρια, ενώ το 87% του τζίρου της μαναβικής προέρχεται από Έλληνες προμηθευτές.

Μόνο στα γαλακτοκομικά η Lidl συνεργάζεται με 24 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προμηθεύονται γάλα από περισσότερους από 1.700 μικρούς παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 18 καλύπτουν την παραγωγή προϊόντων ΓΑΛΠΟ και Νώμα.

Ένα ακόμη ισχυρό χαρτί της Lidl στις σχέσεις με τους προμηθευτές της είναι η πρόσβαση που τους προσφέρει στις αγορές του εξωτερικού. Το 2025, 263 Έλληνες προμηθευτές διέθεσαν μέσω του διεθνούς δικτύου της αλυσίδας 1.648 κωδικούς προϊόντων σε 31 χώρες, με την αξία των εξαγωγών να φθάνει τα 611,1 εκατ. ευρώ.

Στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026 οι εξαγωγές έχουν ήδη ανέλθει στα 444 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών τους κατά 35,48% στο εννεάμηνο, στα 210 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, πάντως, η διοίκηση αμφισβητεί τη βασιμότητα του προστίμου των 300.000 ευρώ που ανακοίνωσε στις 10 Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

«Σεβόμαστε τη νομοθεσία και τους φορείς που μας ελέγχουν», ανέφερε ο κ. Φοροζίδης, προσθέτοντας για το πρόστιμο ότι «είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει βάση». Η εταιρεία εξετάζει τις νομικές κινήσεις της, με τον ίδιο να αποφεύγει να δώσει διευκρινίσεις για την ουσία της υπόθεσης. Αντίστοιχη στάση κράτησε και για το περυσινό πρόστιμο που αφορούσε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ε-shop από το Μάιο 2028

Ένα διαφορετικό πεδίο ανταγωνισμού ανοίγει για τη Lidl η είσοδός της στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου θα διεκδικήσει πωλήσεις και από επιχειρήσεις εκτός του παραδοσιακού λιανεμπορίου τροφίμων.

Ο κ. Φοροζίδης τοποθέτησε χρονικά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος περίπου τον Μάιο του 2028, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προβλέπεται η διαδικτυακή πώληση τροφίμων στην Ελλάδα, ακόμη και αν η Lidl πειραματίζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους μέσω εφαρμογής ή της ιστοσελίδας της Lidl, επιλέγοντας από μια γκάμα μη διατροφικών προϊόντων που θα διαφοροποιείται από εκείνη των φυσικών καταστημάτων.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται εμπορικά σήματα της Lidl, όπως τα Parkside στα εργαλεία, Silvercrest και Lupilu. Το πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι η σταθερή διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, πολλά από τα οποία σήμερα εμφανίζονται περιοδικά στα ράφια της αλυσίδας.

Οι παραγγελίες θα εξυπηρετούνται μέσω κεντρικής αποθήκης και όχι μέσω των καταστημάτων, ενώ προβλέπεται μικρή επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Το ύψος της, οι χρόνοι παράδοσης, οι συνεργασίες με εταιρείες διανομής και ο αριθμός των διαθέσιμων κωδικών παραμένουν υπό επεξεργασία.

Τον σχεδιασμό έχει αναλάβει η μητρική εταιρεία, η οποία εξετάζει τρόπους περιορισμού του κόστους μέσω συνεργασιών και αξιοποίησης υποδομών logistics. Το ύψος της επένδυσης δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Στο τραπέζι νέες αυξήσεις μισθών

Ανοιχτό άφησε ο κ. Φοροζίδης το ενδεχόμενο νέας αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων της Lidl Ελλάς από τον Μάρτιο του 2027, οπότε ξεκινά το νέο οικονομικό έτος της εταιρείας.

Ο κατώτατος εταιρικός μισθός βρίσκεται σήμερα στα 1.150 ευρώ μικτά, δηλαδή 25% υψηλότερα από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ. Ο επικεφαλής της Lidl, η οποία απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία προσφέρει και πρόσθετες παροχές.

Ο αστάθμητος παράγοντας του τουρισμού

Παρά την αισιοδοξία της διοίκησης για τα περιθώρια ανάπτυξης της Lidl στην Ελλάδα, η εικόνα για την πορεία της αγοράς το 2027 παραμένει θολή.

Στον απόηχο των προειδοποιήσεων που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους, ο κ. Φοροζίδης εκτιμά ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Πέρα από την ενέργεια, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στο κόστος των μεταφορών, επισημαίνοντας τις αυξημένες ανάγκες εφοδιασμού των ελληνικών νησιών.

Στην εξίσωση βάζει όμως και τον τουρισμό, καθώς οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ενδέχεται να περιορίσουν είτε τον αριθμό των επισκεπτών στην Ελλάδα είτε τις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

«Η Ευρώπη πιέζεται. Εάν μειωθεί ο τουρισμός ή η τουριστική κατανάλωση, θα επηρεαστεί η αγορά», σημείωσε. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δηλαδή, ενδέχεται να βρεθούν το 2027 αντιμέτωπες με μια διπλή πρόκληση: υψηλότερο κόστος λειτουργίας και επιβράδυνση της ζήτησης, την ώρα που η μάχη για τα μερίδια αγοράς εντείνεται.