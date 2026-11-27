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Επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ, τη δημιουργία 19 νέων εστιατορίων και 1.000 επιπλέον θέσεων εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία προβλέπει το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της Premier Capital για τη McDonald’s στην Ελλάδα, με την αλυσίδα να βάζει στο στόχαστρο νέες πόλεις, τουριστικούς προορισμούς, αεροδρόμια και αυτοκινητοδρόμους.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την είσοδο της McDonald’s στην ελληνική αγορά, η διοίκηση της εταιρείας επέλεξε να παρουσιάσει χθες τα σχέδιά της για τα επόμενα χρόνια εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας στο Σύνταγμα, το οποίο επαναλειτουργεί έπειτα από ριζική ανακαίνιση ύψους 800.000 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier Capital, κ. Melo Hili, θυμήθηκε μάλιστα πως βρισκόταν και ο ίδιος εκεί τον Νοέμβριο του 1991, όταν η αμερικανική αλυσίδα έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Σήμερα η χώρα μας αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη από τις έξι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος με έδρα τη Μάλτα, μετά τη Ρουμανία, με 34 εστιατόρια και 1.600 εργαζομένους.

Ενδεικτικό της πρόθεσης της Premier Capital να επιταχύνει την ανάπτυξή της στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι σχεδιάζει να επενδύσει μέσα σε μία πενταετία περίπου όσα επένδυσε από το 2011, όταν ανέλαβε την ανάπτυξη της McDonald’s στη χώρα. Στο διάστημα αυτό έχει διαθέσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ και έχει ανοίξει 20 νέα εστιατόρια.

Τα επόμενα σημεία

Τέσσερις είναι οι βασικές προτεραιότητες της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, όπως τις περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier Capital Ελλάς, κ. Vladimir Janevski: η ποιότητα και ο εμπλουτισμός του μενού, η ταχύτητα και η ποιότητα εξυπηρέτησης, η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών και η διεύρυνση του δικτύου.

Σε ό,τι αφορά τα νέα εστιατόρια, η εταιρεία στρέφει το ενδιαφέρον της κυρίως στα ελληνικά νησιά και τις τουριστικές περιοχές, αλλά και σε πόλεις όπου δεν έχει σήμερα παρουσία. Εξετάζει επίσης ευκαιρίες ανάπτυξης σε αεροδρόμια και περιοχές κοντά σε αυτά, καθώς και κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας.

Μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στις ανακαινίσεις υφιστάμενων εστιατορίων. Το κατάστημα του Συντάγματος αποτελεί δείγμα του νέου σχεδιαστικού προτύπου Elevated Ray της McDonald’s, το οποίο εφαρμόζεται και σε εστιατόρια της αλυσίδας στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο κ. Janevski, οι επενδύσεις για τρία εστιατόρια αντίστοιχων προδιαγραφών ανέρχονται σε 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι αλλαγές αφορούν και τον τρόπο εξυπηρέτησης. Στο Σύνταγμα, για παράδειγμα, δοκιμάζονται ειδικές θυρίδες (delivery lockers) για την παραλαβή των παραγγελιών από τους διανομείς, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία χωρίς να επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση των πελατών μέσα στο εστιατόριο.

Ελληνικές γεύσεις και τιμές

Από τις 10 Δεκεμβρίου οι πελάτες της McDonald’s στην Ελλάδα θα μπορούν να παραγγέλνουν ακόμη και παγωτό με μελομακάρονο. Πίσω από το εποχικό προϊόν βρίσκεται μια ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να ενσωματώσει περισσότερες ελληνικές γεύσεις στο μενού της, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την γκάμα της με τη σειρά προϊόντων Signature.

Η διοίκηση θέλει επίσης να διευρύνει τη συνεργασία της με την ελληνική παραγωγή, αυξάνοντας τον αριθμό των εγχώριων προμηθευτών της αλυσίδας.

Με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να πιέζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η διατήρηση προσιτών τιμών αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Janevski, βασική προτεραιότητα της εταιρείας. Στόχος είναι να μπορεί ο πελάτης να βρίσκει επιλογές ανάλογα με το ποσό που θέλει να διαθέσει, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα των προϊόντων.

Σε αυτό αποσκοπούν οι προτάσεις της αλυσίδας με επιλογές στα 2, 4 και 6 ευρώ, καθώς και οι προσφορές McValue Night για τις βραδινές ώρες.

Η πρόκληση της στελέχωσης

Η εξεύρεση προσωπικού αποτελεί μία από τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Premier Capital για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος. Όπως αναγνωρίστηκε κατά τη χθεσινή ενημέρωση, η κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο της γρήγορης εστίασης είναι υψηλή, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του τουρισμού.

Η εταιρεία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις συστάσεις των ίδιων των εργαζομένων της για την προσέλκυση προσωπικού, ενώ δίνει βάρος στη διαφάνεια των αμοιβών και στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της προσδοκά, άλλωστε, να προέλθουν και οι διευθυντές που θα αναλάβουν τα νέα εστιατόρια.

Από πέρυσι η εταιρεία εφαρμόζει και πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και άτομα με δυσκολίες ψυχικής υγείας. Μέσω του προγράμματος έχουν προσληφθεί 40 άτομα, εκ των οποίων 23 παραμένουν στην εταιρεία. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικών χώρων ηρεμίας (silent rooms) για τους εργαζομένους που τους χρειάζονται, μια πρωτοβουλία της ελληνικής θυγατρικής.

Τα μεγέθη στην Ελλάδα

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Premier Capital Ελλάς, οι πωλήσεις της το 2025 διαμορφώθηκαν στα 109,79 εκατ. ευρώ, έναντι 108,94 εκατ. ευρώ το 2024, τα λειτουργικά κέρδη σε 3,51 εκατ. ευρώ από 4,84 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 204.000 ευρώ από 1,57 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με την επέκταση του δικτύου, η εταιρεία επανεξετάζει και την καταλληλότητα ορισμένων υφιστάμενων σημείων. Στις αρχές του 2026 διέκοψε τη λειτουργία δύο εστιατορίων, στην Πέτρου Ράλλη και στο Χαϊδάρι, ενώ από πέρυσι έχει αναλάβει τη διαχείριση μισθωμένου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο για τον καλύτερο έλεγχο των προμηθειών και των αποθεμάτων της.

Η Wendy’s και η μάχη των μεριδίων

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της McDonald’s έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά γρήγορης εστίασης δεν φαίνεται να μεγαλώνει. Σύμφωνα με τον κ. Janevski, παρότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον συνολικό τζίρο του κλάδου, οι εσωτερικές μετρήσεις της εταιρείας δείχνουν ότι η αγορά κινείται φέτος περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστροφής της Wendy’s στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Premier Capital Ελλάς σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός είναι καλοδεχούμενος, καθώς ανεβάζει το επίπεδο του κλάδου και προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Από την πλευρά της, η McDonald’s επιδιώκει να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αγορά.

Παρά τη σημερινή στασιμότητα, ο κ. Janevski εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα. Ποντάρει στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στη δυναμική του τουρισμού, παράγοντες που μπορούν, κατά την εκτίμησή του, να δημιουργήσουν περιθώρια ανάπτυξης για περισσότερους παίκτες στην αγορά.