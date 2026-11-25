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«Βαθύ κόκκινο» για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να «σφυροκοπούν» για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Η εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία μόλις παραβιάστηκαν οι 2.500 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει ακόμη και κάτω από τις 2.450 μονάδες στα χαμηλά ημέρας. Αρνητικό είναι το κλίμα και στο εξωτερικό, με τη Wall Street να σημειώνει νέες βαριές απώλειες, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν μεικτά πρόσημα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/11) ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε 69,94 μονάδες ή -2,77% και έκλεισε στις 2.454,94 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.444,63 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.527,05 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων σχεδόν 9 μηνών και συγκεκριμένα από τις 3 Μαρτίου, όταν ο ΓΔ είχε «βυθιστεί» κατά -5,75%. Παράλληλα, πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων μηνών (20/7/2026 – 2.449,91 μονάδες). Οι απώλειες του Νοεμβρίου αυξήθηκαν σε -6,27%, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +15,76% περιορίστηκε η φετινή απόδοση.

Η πτώση στο ΧΑ τείνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς η καθοδική διάσπαση του εύρους συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων έχει πυροδοτήσει νέο κύμα πωλήσεων, με τις πιέσεις να εξαπλώνονται σε ολόκληρο το ταμπλό. Καθοριστικό σημείο καμπής αποτέλεσε η απώλεια της κρίσιμης στήριξης των 2.500 μονάδων, η οποία ενεργοποίησε πρόσθετους μηχανισμούς ρευστοποίησης. Σε αρκετά χαρτοφυλάκια προέκυψαν απαιτήσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων (margin calls), οδηγώντας σε αναγκαστικές πωλήσεις μετοχών και επιταχύνοντας την καθοδική κίνηση.

Η ένταση των πιέσεων αποτυπώνεται και στον αισθητά αυξημένο τζίρο, στοιχείο που διαφοροποιεί τη σημερινή από προηγούμενες πτωτικές συνεδριάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα. Παράλληλα, ολοένα περισσότερες μετοχές βρίσκονται στο στόχαστρο των πωλητών, με ορισμένες να διαπραγματεύονται πλέον χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχαν τοποθετηθεί ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση στις αποτιμήσεις, καθώς οι πωλήσεις αποκτούν χαρακτηριστικά αναγκαστικής απομόχλευσης, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο υποχώρησης των τιμών και νέων ρευστοποιήσεων.

«Σφυροκόπημα» των πωλητών στο ταμπλό

Απώλειες -3,6% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.925,87 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -2,95% στις 6.285,28 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,51% στις 2.933,75 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 440,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,03 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 245,92 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 56% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 180,8 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 98 μετοχές, θετικό για 16, ενώ 10 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -4,02% στα 4,108 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-4,01% στα 9,15 ευρώ), η Εθνική (-3,03% στα 15,515 ευρώ) και η Eurobank (-3,03% στα 4,485 ευρώ). Η Optima bank κατέγραψε απώλειες -5,05% στα 14,1 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -4,58% στα 10,2 ευρώ και η CrediaBank -3,05% στο 0,857 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διολίσθησε -6,18% στα 41,28 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ -4,92% στα 12,36 ευρώ. Απώλειες άνω του -3% κατέγραψαν η ΔΕΗ (-3,96% στα 21,8 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-3,63% στα 16,19 ευρώ) και η Viohalco (-3,47% στα 13,9 ευρώ). Πάνω από -2% έχασαν η ElvalHalcor (-2,85% στα 3,24 ευρώ), η Allwyn (-2,83% στα 9,27 ευρώ), η Jumbo (-2,46% στα 26,18 ευρώ), η Metlen (-2,4% στα 40,7 ευρώ) και η Aktor (-2% στα 8,81 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ κατέγραψε «βουτιά» -7,13% και σταμάτησε στα 3,19 ευρώ. Η Bally’s Intralot υποχώρησε κατά -3,01% στο 1 ευρώ και ακολούθησαν με πτώση άνω του -2% η Intracom Holdings (-2,75% στα 2,83 ευρώ) και η Quest (-2,29% στα 6,84 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν ο ΟΛΘ (+1,61% στα 37,9 ευρώ) και η Ideal (+1,17% στα 5,18 ευρώ).

Τα εταιρικά αποτελέσματα δεν μπορούν να σώσουν την παρτίδα

Το βασικό πρόβλημα για το ΧΑ είναι πλέον η απουσία σταθερού αγοραστικού ενδιαφέροντος ικανού να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις. Ακόμη και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση, με τους επενδυτές να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους εξωτερικούς κινδύνους και στην επιδείνωση της τεχνικής εικόνας.

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, με τον κύκλο δημοσίευσης των εταιρικών επιδόσεων να συνεχίζεται έως το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα η Κρι Κρι αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αύριο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ακολουθούν τα Πλαστικά Θράκης, τα οποία έχουν προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους μεγεθών πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Την ίδια ημέρα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η AS Company. Ο κύκλος των προγραμματισμένων δημοσιεύσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να γνωστοποιεί τις επιδόσεις της μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Στο μεταξύ, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 5.504.000 νέες μετοχές της Dotsoft, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω διανομής δωρεάν μετοχών.