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Σε 10 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή – δηλαδή στο κατώτατο όριο του εύρους των 10 έως 11,50 ευρώ – καθορίσθηκε, όπως είχε γράψει από νωρίς το newmoney, η τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών για την αρχική δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει από αργά το μεσημέρι. Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώνεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις νέες μετοχές και 50 εκατ. ευρώ στις υφιστάμενες, πριν από την αφαίρεση τυχόν εξόδων.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων κατανομής των μετοχών, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τη Metlen.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ, προσφέρονται συνολικά 30.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές, αποτελούμενες από 25.000.000 Νέες Μετοχές και 5.000.000 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές και κατανέμονται 20.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% των Προσφερόμενων Μετοχών, και 10.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Θεσμική Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,33% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Όπως δήλωσε ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, «Η ισχυρή ανταπόκριση στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον αγορών αντανακλά τόσο την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει διαχρονικά όσο και την ικανότητά μας να κινούμαστε αποφασιστικά, όταν διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά. Ευχαριστώ θερμά τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν, μέσα από πειθαρχημένη ανάπτυξη και συνεχιζόμενη συνέπεια στην επίτευξη των στόχων μας».

H ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ

Η Εταιρεία, αναφορικά με (1) την αρχική δημόσια προσφορά νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») και υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται από τη METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ο «Πωλητής Μέτοχος») (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»),

(Α) στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και

(Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών κατ’ επίκληση του Κανονισμού S, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας (η «Θεσμική Προσφορά» και, από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και (2) την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Συνδυασμένη Προσφορά στις 20 Νοεμβρίου 2026 και σύμφωνα με τις από 20 Νοεμβρίου 2026 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, αντιστοίχως, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο:

(α) την προσφορά συνολικά 30.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών, αποτελούμενων από 25.000.000 Νέες Μετοχές και 5.000.000 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές,

(β) την κατανομή 20.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% των Προσφερόμενων Μετοχών, και 10.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Θεσμική Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,33% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε σε €10 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δυνάμει των από 20 Νοεμβρίου 2026 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου και βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building) που διεξήχθη από 18 Νοεμβρίου 2026 έως 20 Νοεμβρίου 2026 στη Συνδυασμένη Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης καθορίστηκε εντός του εύρους τιμής που ορίστηκε για τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, δήλωσε: «Η ισχυρή ανταπόκριση στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους [EXTERNAL PERMITTED] μας. Η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον αγορών αντανακλά τόσο την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει διαχρονικά όσο και την ικανότητά μας να κινούμαστε αποφασιστικά, όταν διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά. Ευχαριστώ θερμά τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν, μέσα από πειθαρχημένη ανάπτυξη και συνεχιζόμενη συνέπεια στην επίτευξη των στόχων μας».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Metlen

Στα 10 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της METKA, όπως γνωστοποίησε η METLEN Energy & Metals PLC.

Η δημόσια προσφορά αφορά συνολικά 30 εκατομμύρια μετοχές, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια είναι νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν από τη METKA και 5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές που διατίθενται από την πωλήτρια μέτοχο.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώνεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις νέες μετοχές και 50 εκατ. ευρώ στις υφιστάμενες, πριν από την αφαίρεση τυχόν εξόδων.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων κατανομής των μετοχών, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή των κοινών μετοχών της METKA προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια

Η ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε έργα υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΣΔΙΤ και στις παραχωρήσεις. Από τα περίπου 250 εκατ. ευρώ, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2026-2029.

Στα σχετικά έργα περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το μεγαλύτερο μέρος, έως 166 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται να διοχετευθεί κατά την περίοδο 2027-2030 σε νέες επενδύσεις, κυρίως στους τομείς των μεταφορών, των περιβαλλοντικών έργων, της ύδρευσης, της άρδευσης και των κοινωνικών υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών συμβάσεων να ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2026.