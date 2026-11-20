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Στα 10 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης στην αρχική δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί και στο κλείσιμο η τιμή, τότε η ΜΕΤΚΑ αποτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει τελικά 300 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί σε ολόκληρο το εύρος τιμών, με την εκδηλωθείσα ζήτηση να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος της προσφοράς. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων από την εταιρεία.

Aκόμα, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμενόμενη τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή δεν αποτελεί ακόμη την οριστική τιμή διάθεσης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών να αναμένεται εντός της ημέρας.

Ήδη με βάση τις χθεσινές πληροφορίες, η έκδοση είχε καλυφθεί περισσότερο από μία φορά, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις δύο φορές, καθώς σήμερα -τελευταία μέρα της διαδικασίας- αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό η υποβολή προσφορών.

Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια

Η ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε έργα υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΣΔΙΤ και στις παραχωρήσεις. Από τα περίπου 250 εκατ. ευρώ, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2026-2029.

Στα σχετικά έργα περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το μεγαλύτερο μέρος, έως 166 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται να διοχετευθεί κατά την περίοδο 2027-2030 σε νέες επενδύσεις, κυρίως στους τομείς των μεταφορών, των περιβαλλοντικών έργων, της ύδρευσης, της άρδευσης και των κοινωνικών υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών συμβάσεων να ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2026.