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Στα €72,50 ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Metlen η Alpha Finance-AXIA, από €71 προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Buy και βλέποντας συνολική απόδοση περίπου 59% από τα επίπεδα αναφοράς της έκθεσης.

Η νέα αποτίμηση στηρίζεται λιγότερο στην παραδοσιακή ενεργειακή ιστορία του ομίλου και περισσότερο στη σταδιακή μετατόπιση της κερδοφορίας προς τα μέταλλα, τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα, την άμυνα και τη METKA. Στο θετικό σενάριο, η τιμή στόχος φτάνει τα €91,50, με βασικές παραδοχές ευνοϊκότερες τιμές εμπορευμάτων, υψηλότερα περιθώρια και πλήρη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, ενώ στο αρνητικό σενάριο, η αποτίμηση περιορίζεται στα €54,10, ενσωματώνοντας χαμηλότερες τιμές αλουμινίου και αλουμίνας, ασθενέστερες ενεργειακές επιδόσεις και χαμηλότερη αξιοποίηση των νέων μεταλλουργικών δραστηριοτήτων

Η βασική αλλαγή στο επενδυτικό σκέλος είναι ότι τα μέταλλα αποκτούν πλέον πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κλάδος θα μπορούσε να φτάσει το 46% των συνολικών EBITDA έως το 2031, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την ενέργεια, η οποία τότε υπολογίζεται στο 47%. Τα EBITDA των μετάλλων προβλέπεται να αυξηθούν από €334 εκατ. το 2026 σε €908 εκατ. το 2031.

Το γάλλιο αλλάζει τις ισορροπίες

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση προέρχεται από το γάλλιο. Η Alpha Finance–AXIA ενσωματώνει πλέον σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνες που είχε χρησιμοποιήσει η διοίκηση στο Capital Markets Day του 2025. Οι τρέχουσες τιμές κινούνται κοντά στα 3.500 δολάρια ανά κιλό, έναντι 800 δολαρίων που χρησιμοποιούνταν τότε ως βάση για τους μεσοπρόθεσμους στόχους.

Η Metlen έχει ήδη υπογράψει την πρώτη συμφωνία απορρόφησης παραγωγής με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, ενώ εξετάζει ακόμη και παραγωγική δυναμικότητα πάνω από τους ανακοινωμένους 50 τόνους ετησίως. Οι αναλυτές υπολογίζουν ότι το γάλλιο μπορεί να προσφέρει EBITDA άνω των €100 εκατ. από το 2028 και €135 εκατ. έως το 2031.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προοπτικές για σκάνδιο και γερμάνιο. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η δραστηριότητα στα σπάνια μέταλλα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους νέους πυλώνες του ομίλου, αλλά διατηρεί πιο συντηρητικές παραδοχές για τη Ρουμανία μέχρι να φανεί στην πράξη η οικονομική αποδοτικότητα της ιδιόκτητης τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα.

Η ενέργεια περνά σε πιο ελεγχόμενη ανάπτυξη

Στον ενεργειακό κλάδο, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Alpha Finance–AXIA μειώνει ορισμένες προβλέψεις σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, κυρίως λόγω χαμηλότερων παραδοχών για τις πωλήσεις έργων και πιο συντηρητικών περιθωρίων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η αλλαγή στρατηγικής. Η Metlen στρέφεται περισσότερο σε προπωλήσεις έργων, αποθήκευση ενέργειας, υβριδικά έργα και υποδομές που σχετίζονται με data centers. Η νέα προσέγγιση θεωρείται ότι περιορίζει αισθητά τον κίνδυνο εκτέλεσης, καθώς η εταιρεία αποφεύγει να κρατά για μεγάλο διάστημα μεγάλο όγκο κεφαλαίου δεσμευμένο σε ώριμα έργα.

Οι υπάρχουσες συμφωνίες προσφέρουν ορατότητα για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με τους αναλυτές να υπολογίζουν πωλήσεις περίπου 1,3 GW ετησίως την περίοδο 2026–2028.

Άμυνα και METKA προσθέτουν νέα κερδοφορία

Σημαντική θέση στις προβλέψεις έχει πλέον και η άμυνα. Η Metlen διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και έχει ήδη συνεργασίες με μεγάλους ομίλους.

Η Alpha Finance–AXIA βλέπει τα EBITDA της συγκεκριμένης δραστηριότητας να αυξάνονται από περίπου €30 εκατ. το 2026 σε €75 εκατ. το 2027 και σε πάνω από €200 εκατ. έως το 2031. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις της παραμένουν συγκρατημένες έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα στις μεγάλες συμβάσεις.

Θετική εικόνα δίνει και η METKA, με το ανεκτέλεστο έργων να βρίσκεται πάνω από τα €2 δισ., ενώ τα EBITDA του 2026 εκτιμώνται στα €151 εκατ. Η πιθανή εισαγωγή της METKA στο Euronext Athens θεωρείται ακόμη ένας μηχανισμός ανάδειξης αξίας, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξή της.

EBITDA κοντά στα €2 δισ. έως το 2031

Σε επίπεδο ομίλου, οι νέες εκτιμήσεις προβλέπουν EBITDA €1,1 δισ. το 2026, €1,4 δισ. το 2027 και σχεδόν €2 δισ. το 2031. Τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα €631 εκατ. φέτος και στα €1,21 δισ. το 2031, ενώ οι ισχυρές ταμειακές ροές επιτρέπουν περαιτέρω αποκλιμάκωση της μόχλευσης και υψηλότερες επιστροφές προς τους μετόχους.

Στο πλάνο περιλαμβάνεται και το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €600 εκατ., με τη χρηματιστηριακή να εκτιμά ότι η παραγωγή μετρητών μπορεί να στηρίξει τόσο τις επενδύσεις όσο και την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

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