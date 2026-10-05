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Η METLEN ανακοινώνει την υπογραφή μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία χημικών προϊόντων για τη μελλοντική προμήθεια γαλλίου, σε ποσότητα που αντιστοιχεί έως και στο 16% της συνολικής ετήσιας παραγωγής της, από τη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης – κατασκευής. Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί.

Η νέα αυτή συνεργασία είναι η δεύτερη στρατηγική εμπορική συμφωνία για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου της METLEN και επιβεβαιώνει περαιτέρω την ισχυρή διεθνή ζήτηση για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πηγή προμήθειας. Καθώς οι βιομηχανίες διεθνώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, η METLEN εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος, μακροπρόθεσμος εταίρος κορυφαίων βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.

Το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον αντανακλά τόσο τη στρατηγική σημασία του γαλλίου όσο και την εμπιστοσύνη στο ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής της METLEN, το οποίο συνδυάζει in-house τεχνολογία, εξασφαλισμένη πρώτη ύλη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος και δυνατότητες παραγωγής βιομηχανικής κλίμακας, μοναδικές στην Ευρώπη.

Με κάθε νέα εμπορική συνεργασία, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως αναδυόμενος κόμβος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ η Ευρώπη ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της σε μία από τις πλέον στρατηγικής σημασίας αλυσίδες αξίας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία: «Η διεθνής ανταπόκριση στο έργο μας για την παραγωγή γαλλίου συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Οι διαδοχικές εμπορικές συμφωνίες που ανακοινώνουμε καταδεικνύουν ότι η παγκόσμια βιομηχανία αναζητά αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού. Μέσω αυτής της επένδυσης, η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα νέο παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ η Ευρώπη εδραιώνει σταδιακά τον ρόλο της σε μια στρατηγικής σημασίας αγορά, η οποία θα αποτελέσει θεμέλιο για την επόμενη γενιά βιομηχανικής και τεχνολογικής καινοτομίας.»

Με τη νέα αυτή συμφωνία είναι πλέον βέβαιο ότι η συνολική σχεδιαζόμενη παραγωγή των 50MT ετησίως θα έχει πωληθεί για μερικά χρόνια, αρκετά πριν ξεκινήσει η παραγωγή (προβλέπεται για το Γ΄ τρίμηνο του 2027).

Πέρα από το ίδιο το γάλλιο, οι συμφωνίες αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της METLEN στον τομέα M Critical & Rare Metals – CRM, της M Metals. Αναδεικνύουν επίσης, ότι η διορατικότητα, η καινοτομία και η βιομηχανική τεχνογνωσία μπορούν να δημιουργήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού για υλικά που είναι απαραίτητα για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

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