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Σύσταση «αγορά» (buy) και τιμή στόχο τα 57 ευρώ δίνει η Solidus Securities για τη Metlen, βλέποντας περιθώριο ανόδου 16% από τα τρέχοντα επίπεδα (49 ευρώ). Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η επέκταση του ομίλου στο γάλλιο, στην αποθήκευση ενέργειας και στην αμυντική βιομηχανία δημιουργεί πρόσθετη αξία περίπου 3,7 ευρώ ανά μετοχή, με τον τομέα της άμυνας να αναδεικνύεται στον σημαντικότερο νέο μοχλό ανάπτυξης.

Η METLEN Energy & Metals διευρύνει το αναπτυξιακό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε τρεις στρατηγικούς τομείς: τα κρίσιμα μέταλλα, την αποθήκευση ενέργειας και την αμυντική βιομηχανία.

Σε νέα ανάλυσή της, η Solidus Securities αποτιμά τις προοπτικές των δραστηριοτήτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες και τους μεσοπρόθεσμους στόχους της διοίκησης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι νέες δραστηριότητες μπορούν να προσθέσουν περίπου 7% στη συνολική εκτιμώμενη αξία της Metlen, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ακόμη τον καθοριστικό παράγοντα για τη χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA ρεκόρ 550 εκατ. ευρώ

Η Metlen ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία για την περίοδο, επιβεβαιώνοντας τις οικονομικές της προβλέψεις.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11%, στα 3,987 δισ. ευρώ, από 3,608 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 24%, στα 550 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 313 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23%.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,18 ευρώ, έναντι 1,81 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Σημαντική ήταν και η αποκλιμάκωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να υποχωρεί στο 1,7 από 3,1 στο τέλος του 2025.

Ωστόσο, η Solidus επισημαίνει ότι μέρος της βελτίωσης προέρχεται από προκαταβολές πελατών στον τομέα των μετάλλων και από εισπράξεις μέσω πωλήσεων ενεργειακών assets.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στα αποτελέσματα του εξαμήνου περιλαμβάνεται σημαντική συνεισφορά από συναλλαγές που δεν έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, ενώ καταγράφηκε πρόσθετο κόστος ολοκλήρωσης παλαιότερων συμβολαίων MPP.

Γάλλιο: Συμβόλαια για έως 41% της παραγωγής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επένδυση της Metlen στην παραγωγή γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου με εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής, στην ηλεκτρονική βιομηχανία και στην άμυνα.

Η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη της πρώτης μονάδας παραγωγής γαλλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο ετήσια παραγωγή 50 τόνων από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για βωξίτη, αλουμίνα και γάλλιο ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενες ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα ύψους 118 εκατ. ευρώ.

Ήδη η Metlen έχει προχωρήσει σε δύο συμφωνίες προμήθειας με μεγάλες εταιρείες από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, οι οποίες καλύπτουν συνολικά έως το 41% της σχεδιαζόμενης παραγωγής γαλλίου.

Παρά τη στρατηγική σημασία των συμφωνιών, η Solidus αποδίδει στο συγκεκριμένο έργο πρόσθετη αξία περίπου 0,5 ευρώ ανά μετοχή στο βασικό της σενάριο.

Όπως εξηγεί, η τελική οικονομική συνεισφορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μελλοντική πορεία των τιμών του γαλλίου, ενώ οι τιμές των δύο συμβολαίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Αποθήκευση ενέργειας: Η συνεργασία με τη ΔΕΗ και το χαρτοφυλάκιο των 1,5 GW

Το δεύτερο αναπτυξιακό μέτωπο αφορά τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), έναν τομέα στον οποίο η Metlen ενισχύει την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η κοινοπραξία με τη ΔΕΗ, με συμμετοχή 50%-50%, προβλέπει την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 1,5 GW και χωρητικότητας 3 GWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Metlen διαθέτει ήδη περίπου 0,4 GW αποθήκευσης σε λειτουργία και προωθεί επιπλέον έργα συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW.

Η Solidus υπολογίζει την πρόσθετη αξία που δημιουργείται από τις δραστηριότητες αποθήκευσης σε 0,6 ευρώ ανά μετοχή, πέραν όσων θεωρεί ότι έχουν ήδη ενσωματωθεί στις οικονομικές προβλέψεις.

Η χρηματιστηριακή διευκρινίζει ότι η πραγματική σημασία του συγκεκριμένου κλάδου βρίσκεται περισσότερο στη συμβολή του στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων κερδοφορίας παρά στην άμεση πρόσθετη αποτίμησή του.

Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνει τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους από την αύξηση της διαθέσιμης ισχύος αποθήκευσης και τις πιθανές καθυστερήσεις σύνδεσης νέων έργων στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Άμυνα και διάστημα: Ο μεγαλύτερος νέος μοχλός αξίας

Η σημαντικότερη πρόσθετη αξία, σύμφωνα με τη Solidus, προέρχεται από την ενίσχυση της Metlen στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο τομέας M Technologies επεκτείνει την παραγωγική του δραστηριότητα, με έξι μονάδες, νέες εγκαταστάσεις στον Βόλο και διεθνείς συνεργασίες που μπορούν να διευρύνουν τη συμμετοχή του ομίλου σε αμυντικά προγράμματα.

Ξεχωρίζουν η συνεργασία με τη Naval Group για δραστηριότητες που σχετίζονται με υποβρύχια και φρεγάτες, καθώς και η κοινοπραξία στην Κύπρο για χερσαία αμυντικά οχήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Παράλληλα, η συνεργασία με τις Thales Alenia Space και Thales Hellas δημιουργεί προοπτικές συμμετοχής στο ελληνικό πρόγραμμα αμυντικών δορυφορικών επικοινωνιών.

Ωστόσο, η Solidus επισημαίνει ότι η τελευταία αυτή συνεργασία δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε συγκεκριμένη ανάθεση με γνωστό οικονομικό αντικείμενο και, ως εκ τούτου, δεν της αποδίδει πρόσθετη αξία στο βασικό της σενάριο.

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων άμυνας και διαστήματος, η χρηματιστηριακή εκτιμά πρόσθετη αξία 2,7 ευρώ ανά μετοχή, τη μεγαλύτερη μεταξύ των τριών νέων αναπτυξιακών πυλώνων.

Η αποτίμηση στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο τομέας μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον EBITDA 60 εκατ. ευρώ το 2030, σε σχέση με το σημερινό επίπεδο.

Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση της Solidus και όχι για δημοσιευμένη οικονομική πρόβλεψη της διοίκησης της Metlen, διευκρινίζει η χρηματιστηριακή εταιρεία.

Πόση αξία προσθέτουν οι νέες δραστηριότητες

Στο βασικό της σενάριο, η Solidus αποτιμά τη συνολική πρόσθετη αξία των νέων δραστηριοτήτων σε περίπου 3,7 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Η χρηματιστηριακή χρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης αθροίσματος δραστηριοτήτων (Sum of the Parts – SOTP), διαχωρίζοντας τις καθιερωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις νέες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η κύρια πηγή αξίας εξακολουθεί να είναι η κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων και η δυνατότητα του ομίλου να προσεγγίσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η αποτίμηση της μετοχής

Η Solidus διατηρεί τη σύσταση Buy (Αγορά) για τη μετοχή της METLEN, με τιμή-στόχο τα 57 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς περίπου 49 ευρώ.

Η ανάλυση περιλαμβάνει τρία διαφορετικά σενάρια αποτίμησης, με σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας, τις αποτιμήσεις των βασικών δραστηριοτήτων και τη συνεισφορά των νέων επενδύσεων.

Η τιμή στόχος προκύπτει από τη στάθμιση των τριών σεναρίων, με πιθανότητες 15% στο αρνητικό (30,5 ευρώ, -38%), 45% στο βασικό και 40% στο θετικό σενάριο (74 ευρώ, +51%), όπως τις ορίζει η ίδια η χρηματιστηριακή.

Το βασικό σενάριο, πάντως, δίνει εύλογη αξία 50,7 ευρώ, περιορίζοντας το περιθώριο ανόδου σε περίπου 3% από τα επίπεδα αναφοράς.

Ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ και οι επόμενοι καταλύτες

Η διοίκηση της Metlen έχει επιβεβαιώσει την πρόβλεψη για EBITDA 1 έως 1,15 δισ. ευρώ το 2026, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Solidus εκτιμά ότι τα EBITDA του 2026 θα διαμορφωθούν μεταξύ 1,05 και 1,10 δισ. ευρώ, με κύκλο εργασιών 8 έως 8,3 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 560 έως 620 εκατ. ευρώ.

Για το 2027, η χρηματιστηριακή προβλέπει EBITDA 1,35 δισ. ευρώ, θεωρώντας ότι η επίτευξη του υψηλότερου μεσοπρόθεσμου στόχου θα απαιτήσει περαιτέρω επιτάχυνση της λειτουργικής ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, η πρόοδος των συμβολαίων γαλλίου, η ενσωμάτωση των νέων έργων αποθήκευσης στην κερδοφορία και η ενδεχόμενη ανάθεση αμυντικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο.

Το συμπέρασμα της Solidus είναι ότι η Metlen έχει διαμορφώσει νέες πηγές δυνητικής αξίας, αλλά η επιβεβαίωση των μεσοπρόθεσμων στόχων κερδοφορίας θα παραμείνει καθοριστική για την πορεία της αποτίμησής της. Οι δραστηριότητες στο γάλλιο, στην αποθήκευση ενέργειας και στην άμυνα μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές της, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες συνεργασίες θα μεταφραστούν σε μετρήσιμα και επαναλαμβανόμενα οικονομικά αποτελέσματα.