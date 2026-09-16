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Για ανθεκτική ζήτηση κάνει λόγο η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ σε νέα της έκθεση για την Aegean, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόστος καυσίμων και η αναταραχή στη Μέση Ανατολή συμπίεσαν την κερδοφορία.

Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση buy (αγορά) και τιμή στόχο 15 ευρώ για τη μετοχή, με το περιθώριο ανόδου να υπολογίζεται σε +33,9% σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή των 11,2 ευρώ.

Executive Summary

Ισχυρό Α’ εξάμηνο 2026 : έσοδα €816,6 εκατ. (+4% ετησίως), αλλά EBITDA €145,3 εκατ. (-7%) — περιθώριο 17,8% από 19,9%.

: έσοδα €816,6 εκατ. (+4% ετησίως), αλλά EBITDA €145,3 εκατ. (-7%) — περιθώριο 17,8% από 19,9%. Ζημίες μετά φόρων €3,3 εκατ. στο Α’ εξάμηνο, έναντι κερδών €47,9 εκατ. πέρυσι — επίπτωση κυρίως από κόστος καυσίμων, γεωπολιτική αναταραχή και συναλλαγματικές διαφορές.

Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός : καθαρός δανεισμός/EBITDA 1,6x, καθαρή ταμειακή θέση €437,8 εκατ. εκτός μισθώσεων.

: καθαρός δανεισμός/EBITDA 1,6x, καθαρή ταμειακή θέση €437,8 εκατ. εκτός μισθώσεων. Σύσταση : Αγορά (BUY), τιμή-στόχος 12μήνου €15,00, περιθώριο ανόδου +33,9%.

: Αγορά (BUY), τιμή-στόχος 12μήνου €15,00, περιθώριο ανόδου +33,9%. Επενδυτικό σκεπτικό: παροδικό κυκλικό σοκ κόστους, ανθεκτική ζήτηση και ανάκαμψη Ιουλίου-Αυγούστου (+4,8%), με πρόσθετο καταλύτη την αναβάθμιση του Χ.Α. σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Η αύξηση εσόδων δεν επαρκούσε ώστε να αντισταθμίσει τις πιέσεις κόστους — κυρίως καυσίμων — με αποτέλεσμα σημαντική συμπίεση σε κάθε επίπεδο κερδοφορίας, εντονότερη στο Β’ Τρίμηνο.

Παράγοντες Πίεσης στην Κερδοφορία

Κόστος Καυσίμων : Το κόστος καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε 11% σε €184,3 εκατ. (από €165,7 εκατ.), με την τιμή του jet fuel να παραμένει διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους. Η καθαρή συνολική επιβάρυνση μετά την ωφέλεια από τα συμβόλαια αντιστάθμισης ήταν €40,0 εκατ.

: Το κόστος καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε 11% σε €184,3 εκατ. (από €165,7 εκατ.), με την τιμή του jet fuel να παραμένει διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους. Η καθαρή συνολική επιβάρυνση μετά την ωφέλεια από τα συμβόλαια αντιστάθμισης ήταν €40,0 εκατ. Γεωπολιτική Αναταραχή : Η διακοπή πτήσεων προς τμήμα του δικτύου εξωτερικού για 4 μήνες (Μάρτιος-Ιούνιος) περιόρισε τόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων όσο και τη ζήτηση για διασυνδεόμενη κίνηση μέσω Αθήνας.

: Η διακοπή πτήσεων προς τμήμα του δικτύου εξωτερικού για 4 μήνες (Μάρτιος-Ιούνιος) περιόρισε τόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων όσο και τη ζήτηση για διασυνδεόμενη κίνηση μέσω Αθήνας. Δικαιώματα Ρύπων (ETS/SAF) : Τα δικαιώματα ρύπων διπλασιάστηκαν σε €43,8 εκατ. (από €21,9 εκατ.), αντανακλώντας το αυστηρότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για εκπομπές και SAF.

: Τα δικαιώματα ρύπων διπλασιάστηκαν σε €43,8 εκατ. (από €21,9 εκατ.), αντανακλώντας το αυστηρότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για εκπομπές και SAF. Συναλλαγματικές Διαφορές: Αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις €14,1 εκατ. έναντι κερδών €30,6 εκατ. το 2025 προσέθεσαν ~€44,7 εκατ. αρνητική επίδραση στη σύγκριση σε επίπεδο EBT

Επιχειρησιακά Μεγέθη & Δίκτυο

Η ανθεκτικότητα της ζήτησης αντανακλάται στην αύξηση 3% των επιβατών και στη βελτίωση του yield κατά 3% — ένδειξη ότι η AEGEAN κατάφερε να περάσει μέρος του αυξημένου κόστους στις τιμές εισιτηρίων, χωρίς ωστόσο αυτό να επαρκεί έναντι της κλιμάκωσης του κόστους καυσίμων. Το δίκτυο εσωτερικού παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης (+6%), ενισχυμένο από τη σταθερή τουριστική ζήτηση στους ελληνικούς προορισμούς, ενώ το εξωτερικό παρέμεινε στάσιμο λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής.

Ο στόλος εμπλουτίστηκε με 5 νέα Airbus A321neo το εξάμηνο, ανεβάζοντας τις συνολικές παραλαβές της οικογένειας Airbus neo σε 43 αεροσκάφη (21 A320neo, 22 A321neo), με 2 ακόμη A321neo να αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου — συνέχιση του προγράμματος ανανέωσης στόλου που βελτιώνει μεσοπρόθεσμα το προφίλ κόστους καυσίμου/συντήρησης.

Ισολογισμός & Ρευστότητα

Ο ισολογισμός παραμένει το ισχυρό σημείο της επενδυτικής υπόθεσης: εξαιρουμένων των μισθώσεων αεροσκαφών, ο Όμιλος βρίσκεται σε καθαρή ταμειακή θέση €437,8 εκατ. (από €290,9 εκατ. στο τέλος του 2025), παρά την καταβολή μερίσματος €81,1 εκατ. (€0,90/μετοχή) τον Μάιο. Ο δείκτης μόχλευσης παρέμεινε σταθερός στο 1,6x EBITDA, επίπεδο σαφώς διαχειρίσιμο για τον κλάδο. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν σε €299,4 εκατ. (από €228,9 εκατ.), αν και οι συνολικές ταμειακές διαθέσιμες μειώθηκαν οριακά (-€8,7 εκατ.) λόγω αυξημένων εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Σχόλιο Διοίκησης & Προοπτικές

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την αρχική επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τη γεωπολιτική αστάθεια και την αύξηση βασικών συντελεστών κόστους να περιορίζουν τη δυνατότητα παραγωγής έργου. Ωστόσο, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου υπήρξε ζήτηση σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αύξηση επιβατικής κίνησης 4,8% ισορροπημένα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δίκτυο — σημάδι σταθεροποίησης μετά το πρώτο σοκ.

Η διοίκηση προαναγγέλλει ιδιαίτερα πειθαρχημένη πολιτική χωρητικότητας για τουλάχιστον τους επόμενους 6-8 μήνες, δεδομένου ότι η τιμή του jet fuel παραμένει διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους — στρατηγική επιλογή που θεωρούμε ορθή, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των περιθωρίων έναντι της ανάπτυξης όγκου σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους. Ο Όμιλος συνεχίζει παράλληλα τις επενδύσεις σε στόλο, προϊόντα και δίκτυο, διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ανέπαφη.

Αποτίμηση

Η Solidus Securities χρησιμοποιεί μεθοδολογία EV/EBITDA, με βάση το EBITDA δωδεκαμήνου (LTM) όπως δημοσιεύεται από την ίδια την Εταιρεία (€410,6 εκατ. στις 30.6.2026) και τον καθαρό δανεισμό συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων (€676,4 εκατ.) — προσέγγιση συνεπής με τον τρόπο που η ίδια η AEGEAN παρουσιάζει τη μόχλευση της.

Ο στοχευόμενος πολλαπλασιαστής 5,0x αντιστοιχεί στο επίπεδο που ιστορικά θεωρείται δίκαιη αποτίμηση για τη μετοχή βάσει της μόχλευσης και της κερδοφορίας της (έναντι τρέχοντος EV/LTM EBITDA ~4,1x στα σημερινά επίπεδα τιμής), λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ισχυρό ισολογισμό όσο και την κυκλικότητα των βραχυπρόθεσμων κερδών λόγω καυσίμων.

Η τιμή-στόχος των €15,00 τοποθετείται συντηρητικά εντός του εύρους Optima-Eurobank, αντανακλώντας τη σαφή σύγκλιση της αγοράς γύρω από ένα σημαντικό discount της τρέχουσας τιμής έναντι της θεμελιώδους αξίας — discount που θεωρεί η Solidus υπερβολικό δεδομένης της ισχυρής ρευστότητας και της αντιστάθμισης καυσίμων κατά 60% για το 2026.

Βασικά Ρίσκα

Κόστος Καυσίμων : Η τιμή του jet fuel παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αβεβαιότητας για την κερδοφορία — μόνο το 60% των αναγκών του 2026 είναι αντισταθμισμένο, αφήνοντας ουσιαστική έκθεση στο υπόλοιπο 40%.

: Η τιμή του jet fuel παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αβεβαιότητας για την κερδοφορία — μόνο το 60% των αναγκών του 2026 είναι αντισταθμισμένο, αφήνοντας ουσιαστική έκθεση στο υπόλοιπο 40%. Γεωπολιτική Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή : Παρατεταμένη ή κλιμακούμενη ένταση θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τη δραστηριότητα σε τμήμα του δικτύου εξωτερικού και τη ζήτηση διασυνδεόμενης κίνησης μέσω Αθήνας.

: Παρατεταμένη ή κλιμακούμενη ένταση θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τη δραστηριότητα σε τμήμα του δικτύου εξωτερικού και τη ζήτηση διασυνδεόμενης κίνησης μέσω Αθήνας. Ρυθμιστικό Πλαίσιο ΕΕ (ETS/SAF) : Η αύξηση των δικαιωμάτων ρύπων (+100% σε ετήσια βάση) αντανακλά μια διαρθρωτική τάση αυστηροποίησης του ευρωπαϊκού πλαισίου, που ενδέχεται να συνεχίσει να επιβαρύνει το κόστος.

: Η αύξηση των δικαιωμάτων ρύπων (+100% σε ετήσια βάση) αντανακλά μια διαρθρωτική τάση αυστηροποίησης του ευρωπαϊκού πλαισίου, που ενδέχεται να συνεχίσει να επιβαρύνει το κόστος. Συναλλαγματικός Κίνδυνος : Ως εταιρεία με σημαντικές συναλλαγές σε δολάριο (καύσιμα, μισθώσεις, leasing αεροσκαφών), η κερδοφορία παραμένει ευαίσθητη σε διακυμάνσεις EUR/USD.

: Ως εταιρεία με σημαντικές συναλλαγές σε δολάριο (καύσιμα, μισθώσεις, leasing αεροσκαφών), η κερδοφορία παραμένει ευαίσθητη σε διακυμάνσεις EUR/USD. Ανταγωνισμός: Η ανταγωνιστική πίεση από low-cost carriers (π.χ. Ryanair) στην ελληνική αγορά θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης τιμών/yield.

Συνοπτικές Παρατηρήσεις & Σύσταση

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ανθεκτικός τζίρος +4%, παρά τις γεωπολιτικές διαταραχές

Ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση €437,8 εκατ. εκτός μισθώσεων

Σταθερή μόχλευση 1,6x EBITDA παρά το μέρισμα €81,1 εκατ.

Ανάκαμψη ζήτησης Ιουλίου-Αυγούστου (+4,8%)

60% αντιστάθμιση κόστους καυσίμων για το 2026

Επικείμενη αναβάθμιση Χ.Α. σε Ανεπτυγμένη Αγορά (21.9.2026)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

EBITDA -7%, περιθώριο -2,1 μ.β. λόγω κόστους καυσίμων

Ζημίες μετά φόρων €3,3 εκατ. στο Α’ εξάμηνο

60% αντιστάθμιση καυσίμων — έκθεση στο υπόλοιπο 40%

Διπλασιασμός δικαιωμάτων ρύπων (ETS/SAF) σε €43,8 εκατ.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα Μέσης Ανατολής παραμένει ανοιχτή

Ανταγωνιστική πίεση από low-cost carriers

Η Solidus διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή της AEGEAN, στηριζόμενη στην ανθεκτικότητα του τζίρου, τον ισχυρό ισολογισμό και τη σαφή αντιστάθμιση κινδύνου κόστους καυσίμων. Θεωρεί το βραχυπρόθεσμο σοκ κερδοφορίας κυκλικό και εν πολλοίς παροδικό, ενώ η επικείμενη αναβάθμιση του Χ.Α. σε Ανεπτυγμένη Αγορά προσθέτει έναν πρόσθετο θετικό καταλύτη ροών για τη μετοχή.

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