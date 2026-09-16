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Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με τις τιμές των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος να εξακολουθούν να δημιουργούν πιέσεις στον κλάδο των τροφίμων, η ΜΙΝΕΡΒΑ διατηρεί τη δυναμική της, εστιάζοντας στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Κατά την οικονομική χρήση 2025, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Mediterranean Foods A.E., ενώ παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των εμπορικών σημάτων ελαιόλαδου και σπορέλαιων Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol από τη Flora Food. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της ΜΙΝΕΡΒΑ να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον κλάδο των τροφίμων και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με ισχυρά και αναγνωρισμένα σήματα.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κύκλος εργασιών της ΜΙΝΕΡΒΑ διαμορφώθηκε το 2025 στα 69,26 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επηρεασμένος από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώθηκαν στην αγορά του ελαιολάδου συνολικά.

Παρά τη μείωση του τζίρου, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδας να ανέρχονται σε 9,35 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 13,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 21,9%, έναντι 22,9% το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,62 εκατ. ευρώ, έναντι 7,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά την οριακή υποχώρηση του EBITDA σε απόλυτους όρους, ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις ενισχύθηκε στο 11%, από 10,4% το 2024.

Θετική ήταν η εξέλιξη των αποτελεσμάτων προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το εργοστάσιο της ΜΙΝΕΡΒΑ στο Σχηματάρι Βοιωτίας αποτελεί το κύριο παραγωγικό κέντρο της εταιρείας στις κατηγορίες ελαίων, ξιδιού, μαργαρίνης, βουτύρου και μαγιονέζας. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων, στο Σχηματάρι μεταφέρθηκε και η παραγωγή των σημάτων ελαιόλαδου και σπορέλαιων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025. Η συγκέντρωση της παραγωγής και η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών εντάσσονται στη στρατηγική για βελτιστοποίηση του παραγωγικού κόστους και επίτευξη μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας.

Το εργοστάσιο στη Γαστούνη αποτελεί τη βασική μονάδα παραγωγής και συσκευασίας κυρίως προϊόντων ντομάτας, καθώς και κέτσαπ και μουστάρδας. Οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι 100% ελληνικής προέλευσης, και προέρχονται από παραγωγούς του νομού Ηλείας. Μέσα από πολυδιάστατη υποστήριξη προς τους Έλληνες παραγωγούς ντομάτας, η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεισφέρει στην ευημερία των θεμελίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Οι παραγωγοί λαμβάνουν γεωργικά εφόδια, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε πρωτοποριακές πρακτικές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει σταθερά να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καταγράφοντας τις πραγματικές ανάγκες, εστιάζοντας στις τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στις παραγωγικές γραμμές και βρίσκοντας λύσεις που θα λειτουργήσουν ως μοχλοί καινοτομίας.

Ταυτόχρονα, εστιάζει στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της βελτιστοποίησης της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αναδιοργάνωσης της εργασίας.

Παράλληλα, πάγια στρατηγική της εταιρείας παραμένει η κοινωνική δέσμευση και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων μέσα από την ενίσχυση του έργου οργανισμών όπως τοπικά παντοπωλεία και σχολικές μονάδες, καθώς και η μόνιμη συνεργασία με την Τράπεζα Τροφίμων.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων διαθέτει ισχυρές και καθιερωμένες μάρκες όπως τα Μινέρβα, Χωριό, Άλτις, Pummaro, ΤΟΠ, Φαστ, Brava, Σαβόι, Ελάνθη, Φλώρα, Sol, που είναι συνυφασμένες με την ποιότητα και τη γεύση, ενώ με συνέπεια 120 χρόνων παραμένει κοντά στην ελληνική οικογένεια και πιστή στο όραμά της για να δημιουργεί «γεύσεις που αξίζει να μοιραζόμαστε».

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