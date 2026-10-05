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Στη διανομή μερίσματος 1,31 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 προχωρά η Moda Bagno.

Αναλυτικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.» γνωστοποιεί, ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και ειδικότερα αποφασίστηκε η καταβολή ποσού 1.315.027 ευρώ, ήτοι 0,0699110579 ευρώ (μικτό ποσό ανά μετοχή).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ.1 και 64 παρ.1του ν.4172/2013, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,0664155051 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ, χωρίς το δικαίωμα διανομής μερίσματος. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος (record day) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ATHEXCSD), την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ALPHA BANK ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργείας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. Για τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ.15) και τα σχετικά ποσά περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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