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Η Ν. Βαρβέρης–Μoda Βagno προχωρά σε νέα επένδυση στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, αποκτώντας ποσοστό 75% στην Estia JJC Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 υπεγράφη συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους της Estia, Σιρίλ-Λισιέν-Αλεξάντρ Μπερνάρ και Skopos SAS, συμφερόντων Τζαμίλ Τσερκάουι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Moda Bagno για επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Η Moda Bagno απέκτησε το 75% της Estia μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας συνολικά 3,925 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξασφάλισε το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της επένδυσης βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», επί της οδού Άνθιμου Γαζή 7, στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο και ένα από τα κτίρια με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Για το ακίνητο έχει καταρτιστεί σχέδιο ανακαίνισης και μετατροπής του σε πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του κτιρίου και την ανάδειξη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του.

Η αξιοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα διατηρητέα μνημεία, με στόχο, όπως επισημαίνει η εταιρεία, το νέο project να συμβάλει και στη συνολικότερη αναβάθμιση της περιοχής του κέντρου της Αθήνας.

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