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Την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης 41.000 ιδίων μετοχών σε έξι στελέχη της ανακοίνωσε η Motor Oil.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, εκτός κύκλου διαπραγμάτευσης (OTC), με τις μετοχές να μεταφέρονται στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Motor Oil κατέχει 2.118.797 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,91% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της από 8 Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι στις 19 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over-the-Counter Transactions) η διαδικασία μεταβίβασης συνολικά 41.000 ίδιων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) έξι (6) στελέχη της Εταιρείας.

Κατόπιν των παραπάνω συναλλαγών, ο αριθμός των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.118.797 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,91% του μετοχικού κεφαλαίου της.