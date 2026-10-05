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Το μήνυμα ότι η μετάβαση σε Telekom αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής έδωσε ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την καθιερωμένη εσωτερική διαδικτυακή συνάντηση της διοίκησης του ΟΤΕ με τους εργαζομένους για τον έλεγχο της πορείας των ετήσιων στόχων.

Μιλώντας στους εργαζομένους στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ρit Stop», ο επικεφαλής του ΟΤΕ αφού έδωσε συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του rebranding, χαρακτήρισε ορόσημο της χρονιάς την υιοθέτηση της μάρκας Telekom, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί την αρχή και όχι την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. «Η μετάβαση σε Telekom δεν είναι ο τερματισμός. Είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο μας στοίχημα τώρα είναι ένα: να δει ο πελάτης τα απτά οφέλη της νέας Telekom εποχής».

Κάναμε μια συνειδητή στρατηγική επιλογή με στόχο να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια κλίμακα, την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και τις συνέργειες με ένα όμιλο όπως αυτός της Telekom, σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα πως πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους παίκτες της αγοράς.

Αναφορικά με την μετάβαση σε Telekom, o Παναγιώτης Γαβριηλίδης, ChiefCommercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, υπογράμμισε πως αν και νωρίς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η νέα μάρκα έχει θετική αποδοχή από την αγορά και τους πελάτες. Υπενθυμίζεται πως όπως έχει αναφέρει στην πρόσφατη συνέντευξη του στο newmoney o κ. Γαβριηλίδης, στο επόμενο διάστημα έρχονται καινοτόμες ΑΙ λύσεις, όπως η υπηρεσία Magenta AIAssistant, που αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα στα τέλη του 2026. Η υπηρεσία αυτή αξιοποιεί το AI πάνω στο δίκτυο κινητής χωρίς τη χρήση εφαρμογών ή ειδικού εξοπλισμού και παρέχει, μεταξύ άλλων, live μετάφραση κατά τη διάρκεια της κλήσης και η Ελλάδα αναμένεται να είναι η πρώτη χώρα στο footprint της Telekom, που θα έχει το προνόμιο να απολαύσει το μέλλον των κλήσεων.

Οικονομικές επιδόσεις

Ο κ. Νεμπής στάθηκε παράλληλα στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με το EBITDA να αυξάνεται κατά 3% στο δεύτερο τρίμηνο, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο που έχει θέσει η διοίκηση, επισημαίνοντας πως απαιτείται εγρήγορση για να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό και στο σύνολο του έτους. Στο πλαίσιο αυτό και από την πλευρά του ο CFO, Μπάμπης Μαζαράκης, επισημαίνοντας το γεωπολιτικό περιβάλλον, τις πληθωριστικές πιέσεις και το διαρκώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε πως ΟΤΕ έχει κλείσει μακροχρόνια συμβόλαια για το 75% της ενέργειας που καταναλώνει, με τις κινήσεις που έχουν γίνει για τη διαρκή μείωση του δανεισμού αλλά και για την περιορισμό του κόστους.

Δίκτυα – Χονδρική

Στα δίκτυα, ανέφερε πως ο ΟΤΕ διατηρεί την πρωτιά σε ποιότητα και κάλυψη σε FTTH και 5G, με τους πελάτες οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι να έχουν ξεπεράσει τις 700.000 στη λιανική και τους πελάτες Telekom 5G WiFi τις 100.000. Στη χονδρική καταγράφονται επίσης πολύ σημαντικές επιδόσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σημαίνει πως οι επενδύσεις μεταγράφονται σε εμπορική αξία.

Σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε και στην τηλεόραση, όπου η πελατειακή βάση ξεπέρασε το ορόσημο των 800.000 συνδρομητών με σημαντική ανάπτυξη του εσόδου ετησίως. Θετική ήταν η εικόνα και στο ICT, με αύξηση εσόδων χάρη στα έργα που υλοποιεί ο Όμιλος για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την ολοκλήρωση του RRF, ο κ. Νεμπής τόνισε πως είναι ζητούμενο να αυξηθεί ακόμη περισσότερη η παρουσία του ΟΤΕ στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να συνεχίζει να κερδίζει ο όμιλος έργα στο δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο CEO του ΟΤΕ στην εμπειρία του πελάτη, πεδίο εξαιρετικά σημαντικό για τον επικεφαλής του Ομίλου, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία τοποθέτησε στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του λειτουργικού και παραγωγικού μοντέλου. Όπως σημείωσε, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον πρόσβαση σε εργαλεία AI, μεταξύ των οποίων και το ChatGPT Enterprise, σε συνεργασία με την Telekom. Τέλος, αναφέρθηκε στις αυξήσεις αποδοχών και στα bonus που δόθηκαν φέτος στοχευμένα στο προσωπικό.

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