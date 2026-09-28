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Όταν δύο ελληνικές εταιρείες με διεθνή παρουσία και κοινή κουλτούρα καινοτομίας συναντώνται, η τεχνολογία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Δημιουργεί το επόμενο standard.

Η Neptune Lines, με ισχυρή διεθνή παρουσία στον χώρο του automotive logistics και των Ro/Ro μεταφορών, και η MTIS, Member of QnR Group, με εξειδίκευση στη Maritime Technology & Intelligence, ενώνουν δυνάμεις για να δημιουργήσουν ένα προηγμένο Digital Standard για τον σύγχρονο στόλο: ένα ενιαίο, highly available και intelligent technology environment, που αναπτύσσεται σε επίπεδο fleet, διαχειρίζεται κεντρικά από τη στεριά και ενισχύεται από AI-enabled surveillance.

Από το resilient onboard IT έως το intelligent surveillance και το real-time operational visibility, η συνεργασία δημιουργεί ένα σύγχρονο connected digital environment, σχεδιασμένο όχι μόνο για τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και για την επόμενη γενιά πλοίων.

Η κλίμακα είναι ενδεικτική των απαιτήσεων: η Neptune Lines επιχειρεί με στόλο άνω των 20 PCTC vessels, εξυπηρετώντας 50 λιμάνια σε 27 χώρες, με περίπου 3.000 port calls και 1,3 εκατ. μίλια ετησίως.

Resilience at Sea. Control from Shore.

Στην καρδιά της τεχνολογικής υποδομής βρίσκεται το MTIS i-Platform©, το οποίο παρέχει στην ICT ομάδα της Neptune Lines centralized access, monitoring και management του στόλου από τη στεριά.

Η προσέγγιση της MTIS είναι end-to-end: από την ανάλυση των αναγκών, το βέλτιστο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και το commissioning του onboard environment έως τη συνεχή 24/7 τεχνική υποστήριξη. Κυρίως όμως, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο technology project. Η τεχνολογική στρατηγική υιοθετείται σε επίπεδο στόλου και επεκτείνεται στα newbuild vessels της Neptune Lines, δημιουργώντας μια υποδομή που μπορεί να εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

Ο C. Kapodistrias, Group ICT Manager της Neptune Lines, σημειώνει ότι η αξιοπιστία και η συνέχεια είναι κρίσιμοι παράγοντες για έναν στόλο που επιχειρεί παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη σημασία του standardized IT environment, της κεντρικής διαχείρισης μέσω του i-Platform© και των AI-enabled capabilities όπου συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση του operational visibility και safety.

Για την MTIS, Member of QnR Group, η συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της στον τομέα της Maritime Technology & Intelligence, συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και προηγμένες τεχνολογίες για mission-critical maritime environments.