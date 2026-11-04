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Νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης δημιουργεί το Next Skills Academy, ένα πανελλαδικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να φέρει εργαζομένους, νέους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις πιο κοντά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας του ΑΔΜΗΕ, την οποία υλοποιεί η Wise Greece, με επίκεντρο την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων και τη μετατροπή της γνώσης σε ουσιαστικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα ή να εκσυγχρονίσουν μια ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης.

Η εκπαιδευτική θεματολογία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακό μάρκετινγκ, επιχειρηματικό σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση, προσφέροντας γνώσεις και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος

Το Next Skills Academy αναπτύσσεται μέσα από τρεις συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με στόχο να εξασφαλίσει πρόσβαση στη γνώση σε ενδιαφερομένους από ολόκληρη τη χώρα.

1. Δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει online εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή έμπειρων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πραγματικά παραδείγματα επιχειρηματικής εφαρμογής, να εξοικειωθούν με σύγχρονα εργαλεία και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους από κάθε περιοχή της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας τους.

2. Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού χώρου, στον οποίο θα συγκεντρώνεται υλικό ελεύθερης πρόσβασης.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένα μαθήματα, podcasts, ενημερωτικά άρθρα και πρακτικούς οδηγούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να αποκτούν νέες γνώσεις με τον δικό τους ρυθμό.

Με αυτόν τον τρόπο, το εκπαιδευτικό υλικό θα παραμένει διαθέσιμο για επαναληπτική παρακολούθηση και αξιοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επαγγελματία ή επιχείρησης.

3. Εκπαιδευτικές δράσεις στις τοπικές κοινωνίες

Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει τη διοργάνωση δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων.

Πρώτος σταθμός θα είναι η Πάτρα, όπου προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι εγγραφές για το δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.nextskills.gr/dilose-symmetochi.

Περισσότερες πληροφορίες για το Next Skills Academy είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.nextskills.gr, καθώς και μέσω της Wise Greece, στο τηλέφωνο 213 027 6559.