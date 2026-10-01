Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τον νέο NOMOS AI Partner, παρουσίασε η NOMOS, η Νο1 βάση νομικής πληροφόρησης της χώρας, την οποία εμπιστεύεται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια ο νομικός κόσμος.

Ο NOMOS AI Partner λειτουργεί ως ένας έμπειρος συνεργάτης, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τον νομικό επαγγελματία στην έρευνα, τη σύνταξη και τη σύνοψη νομικών κειμένων, αλλά και στην ανάλυση και μετάφραση εγγράφων, παρέχοντάς του γρήγορα και εύκολα αξιόπιστη πληροφορία, ακόμη και στις πιο πολύπλοκες και απαιτητικές εργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, επιτρέποντάς του να επικεντρώνεται περισσότερο στο ουσιαστικό νομικό έργο και στις ανάγκες των πελατών του, αλλά και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων.

Ο νομικός επαγγελματίας μπορεί πλέον να διατυπώνει τα ερωτήματά του προς τον NOMOS AI Partner σε φυσική γλώσσα, όπως ακριβώς θα απευθυνόταν σε έναν έμπειρο νομικό συνεργάτη. Ο NOMOS AI Partner αντλεί τις απαντήσεις του αποκλειστικά από το περιεχόμενο της NOMOS, της πληρέστερης και εγκυρότερης βάσης νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, και όχι από το διαδίκτυο. Κάθε απάντηση συνοδεύεται από παραπομπές σε νομοθεσία, νομολογία και αρθρογραφία, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγχει την τεκμηρίωση και να διασταυρώνει τις σχετικές πηγές, διατηρώντας ο ίδιος τη νομική κρίση και την τελική απόφαση.

Μάλιστα, τα δεδομένα και τα έγγραφα που εισάγονται δεν αξιοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζεται ο επαγγελματίας.

«Ο σύγχρονος δικηγόρος, δικαστής ή νομικός σύμβουλος χρειάζεται να εντοπίζει γρήγορα τη σωστή πληροφορία και να τη μετατρέπει άμεσα σε αξιοποιήσιμη γνώση, ώστε να λαμβάνει εμπεριστατωμένες αποφάσεις», δήλωσε ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner, Netcompany SEE.

«Ο NOMOS AI Partner έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη, προσφέροντας υποστήριξη στους νομικούς επαγγελματίες, με ακρίβεια και αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της εργασίας τους. Αναπτύχθηκε με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Agentic AI και συνδυάζει τις δυνατότητες της Tεχνητής Νοημοσύνης με την πληρότητα, τη δομή και την εγκυρότητα της NOMOS. Αποτελεί, συνεπώς, ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της νομικής εργασίας στην Ελλάδα. Γιατί τελικά, η τεχνολογία έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν αξιοποιείται για μια Δικαιοσύνη πιο γρήγορη, πιο προσβάσιμη και πιο αποτελεσματική για όλους τους Έλληνες πολίτες».