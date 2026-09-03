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Το NHS England, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, επέλεξε τη Netcompany ως στρατηγικό εταίρο για την υλοποίηση ψηφιακών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου ενηλίκων, στο πλαίσιο πενταετούς συνεργασίας. Η συνεργασία καλύπτει και τα επτά βρετανικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διάφορους τύπους καρκίνου, όπως του εντέρου και του μαστού. Μέσω των προγραμμάτων αυτών αποστέλλονται κάθε χρόνο συνολικά περίπου 15 εκατομμύρια προσκλήσεις προς τους πολίτες, για συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους.

Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση και η ταχύτερη θεραπεία. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ήδη χιλιάδες ζωές στην Αγγλία κάθε χρόνο και η συγκεκριμένη συνεργασία έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διευκολύνει την συμμετοχή των δικαιούχων, να μειώνει τον χρόνο που μεσολαβεί από την πρόσκληση έως τη συμμετοχή στους ελέγχους και να εντοπίζει περισσότερες ασθένειες σε πρώιμο στάδιο.

Η Netcompany θα διαχειρίζεται και θα αναβαθμίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει την επόμενη γενιά υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια νέα εθνική υπηρεσία προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και μια αναβαθμισμένη υπηρεσία για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η οποία θα προσκαλεί ψηφιακά τους πολίτες να συμμετάσχουν και θα τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν στο σπίτι ένα κιτ αυτοελέγχου για τον ιό HPV. Το έργο στοχεύει να καταστήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο σταδιακά πιο εξατομικευμένο, στοχεύοντας στο άτομο και όχι σε ευρείες πληθυσμιακές ομάδες, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της συμμετοχής των κοινοτήτων που ιστορικά δεν εξυπηρετούνταν επαρκώς από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Αναλαμβάνουμε ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά προγράμματα στον τομέα της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Netcompany ως στρατηγικού εταίρου του δημόσιου τομέα στη χώρα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές και τα ψηφιακά συστήματα που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν καθοριστική σημασία για εκατομμύρια πολίτες. Ο ρόλος μας είναι να αναπτύξουμε σύγχρονες, ασφαλείς και βασισμένες στα δεδομένα λύσεις, ώστε ο προσυμπτωματικός έλεγχος να γίνεται γρήγορα, αποτελεσματικά και στοχευμένα», δήλωσε ο André Rogaczewski, CEO και συνιδρυτής της Netcompany.

H Netcompany διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών Υγείας στην Ευρώπη, τις οποίες ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες.

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