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Η Novibet καταλαμβάνει την 37η θέση στη λίστα EGR Power 50 για το 2026, σημειώνοντας άνοδο έξι θέσεων σε σχέση με το 2025. Η αναγνώριση στο κορυφαίο επίπεδο και η παρουσία της εταιρείας για τέταρτη συνεχή χρονιά μεταξύ των 50 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου αποτυπώνουν τη δυναμική της Novibet, και το διεθνές εκτόπισμα του οργανισμού που επενδύει σταθερά στην ιδιόκτητη τεχνολογία του, την τεχνογνωσία των ανθρώπων του και τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Η λίστα EGR Power 50 αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο του online gaming, αξιολογώντας τις εταιρείες με βάση τη διεθνή τους παρουσία, τη στρατηγική τους, την επιρροή τους στην αγορά και τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Η φετινή διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα της πολυετούς ανάπτυξης της Novibet και της εδραίωσής της σε διεθνές επίπεδο με σημαντική δραστηριότητα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία αντανακλάται και στην παρουσία της Novibet, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies των Financial Times και Statista.

Η Novibet αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία του κλάδου που συνδυάζει παρουσία στη λίστα EGR Power 50 με δύο διαδοχικές διακρίσεις στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, δήλωσε: «Η άνοδος έξι θέσεων στη λίστα EGR Power 50 έχει για εμάς ιδιαίτερη αξία, γιατί δεν είναι μια μεμονωμένη στιγμή. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η Novibet βρίσκεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς οργανισμούς του κλάδου παγκοσμίως, και αυτή η συνέπεια λέει περισσότερα από οποιαδήποτε θέση. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να στηριζόμαστε στη δική μας τεχνολογία και να εξελίσσουμε διαρκώς την εμπειρία διαδικτυακής ψυχαγωγίας που προσφέρουμε. Ως ελληνική εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα, συνεχίζουμε με προσήλωση στην καινοτομία και το υπεύθυνο παιχνίδι, με στόχο να ανεβάζουμε τον πήχη για ολόκληρο τον κλάδο.»