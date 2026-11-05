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Σχεδόν 1,4 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της έχει χάσει η Nvidia από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις εταιρείες ημιαγωγών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη ένταση και οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην Ουάσιγκτον, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι νέες πολιτικές ισορροπίες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, ο γίγαντας των μικροτσίπ ΑΙ υποχωρεί περίπου 8,5% εξανεμίζοντας σχεδόν 450 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε λίγες ώρες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της από το μαζικό ξεπούλημα που είχε προκαλέσει η εμφάνιση της κινεζικής DeepSeek τον Ιανουάριο του 2025.

Με τις απώλειες αυτές, η αποτίμηση της εταιρείας έχει υποχωρήσει περίπου στα 4,4 τρισ. δολάρια. Σε σύγκριση δε, με το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της εταιρείας στις 6 Οκτωβρίου, ένα μήνα πριν, η Nvidia έχει χάσει σχεδόν το ένα τέταρτο της χρηματιστηριακής της αξίας, με τη μετοχή να κινείται πλέον χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Πέντε συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες – Τι δείχνει η ιστορία

Η ένταση της τρέχουσας διόρθωσης αποτυπώνεται και στη διάρκεια του πτωτικού σερί της Nvidia, η οποία οδεύει προς την πέμπτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών με συνολικές απώλειες άνω του 10%.

Μάλιστα, τόσο παρατεταμένα πτωτικά σερί είναι σχετικά σπάνια για τη Nvidia, λόγω της κυριαρχίας της εταιρείας στον στρατηγικής σημασίας κλάδο των μικροτσίπ ΑΙ. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 1999, η μετοχή έχει καταγράψει μόλις 12 περιόδους με πέντε ή και περισσότερες συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών.

Το μεγαλύτερο αρνητικό σερί διήρκεσε επτά εβδομάδες, το καλοκαίρι του 2008, όταν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονταν αντιμέτωπες με τη μεγάλη οικονομική κρίση. Ωστόσο κυρίως από το 2022 και με την έκρηξη της ΑΙ που έφερε η κυκλοφορία του ChatGPT, η ανάπτυξη της Nvidia ήταν ραγδαία με πολλαπλασιασμό της χρηματιστηριακής της αξίας.

Η Ουάσιγκτον γίνεται ο νέος πονοκέφαλος

Πάντως, αυτό που διαφοροποιεί την τωρινή διόρθωση από τις προηγούμενες κρίσεις που πέρασε η εταιρεία είναι πως ο καταλύτης των ρευστοποιήσεων δεν προέρχεται από κάποια τεχνολογική εξέλιξη ή από τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά από την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου έχει προκαλέσει νέους προβληματισμούς σχετικά με το μέλλον των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, υποψήφιοι τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών άσκησαν κριτική στα data centers, τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα υπολογιστικά συστήματα και τους επεξεργαστές της Nvidia.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το υψηλό ενεργειακό κόστος αυτών των εγκαταστάσεων και οι επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες.

Μάλιστα, το φθινόπωρο η αμερικανική Γερουσία έφτασε κοντά στην έγκριση νομοσχεδίου που θα υποχρέωνε τα κέντρα δεδομένων να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η λειτουργία τους.

Το ενδεχόμενο αυστηρότερων κανόνων και μεγαλύτερων ενεργειακών επιβαρύνσεων προστίθεται πλέον στους κινδύνους που αξιολογούν οι επενδυτές, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει το κόστος και τον ρυθμό ανάπτυξης νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Μαζικές ρευστοποιήσεις στους ημιαγωγούς

Πάντως, η Nvidia δεν είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου που βρίσκεται στο στόχαστρο των πωλητών.

Οι μετοχές των AMD, Micron και Arm καταγράφουν μεγάλες διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, ενώ οι Broadcom και Taiwan Semiconductor υποχωρούν κατά σχεδόν 10%, αποτυπώνοντας το εύρος των πιέσεων που δέχεται ο κλάδος.

Ο PHLX Semiconductor Index, ένας από τους βασικότερους δείκτες παρακολούθησης των αμερικανικών εταιρειών ημιαγωγών, υποχωρεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης κατά περίπου 10% και βρίσκεται πλέον περισσότερο από 33% χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειώσει τον Ιούνιο.