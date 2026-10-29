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Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) εκφράζει τη στήριξή του στην κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Ecommerce Europe και άλλων ευρωπαϊκών φορέων της ψηφιακής οικονομίας, με την οποία ζητείται η πλήρης διαγραφή του προτεινόμενου άρθρου 88b από το νομοθετικό πακέτο Digital Omnibus.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αποφυγή πρόσθετης νομικής και τεχνικής πολυπλοκότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην ενιαία ψηφιακή αγορά.

Το άρθρο 88b προβλέπει τη χρήση αυτοματοποιημένων και μηχανικώς αναγνώσιμων σημάτων για την έκφραση επιλογών συγκατάθεσης των χρηστών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω ρυθμίσεων σε προγράμματα περιήγησης.

Παρότι η απλοποίηση της διαδικασίας συγκατάθεσης και η αντιμετώπιση της λεγόμενης «κόπωσης από τα cookie banners» αποτελούν σημαντικούς στόχους, η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Τρεις βασικοί άξονες προβληματισμού

Η κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση επικεντρώνεται σε τρία ζητήματα:

Διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. Η συγκέντρωση της διαχείρισης επιλογών συγκατάθεσης σε τεχνολογικούς ενδιάμεσους ενδέχεται να ενισχύσει τη θέση μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και να περιορίσει τη δυνατότητα μικρότερων επιχειρήσεων να διατηρούν άμεση σχέση με τους πελάτες τους.

Νομική σαφήνεια και ουσιαστική προστασία προσωπικών δεδομένων. Η γενικευμένη συγκατάθεση μέσω ρυθμίσεων browser ενδέχεται να δημιουργήσει αβεβαιότητα ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR για συγκεκριμένη και ενημερωμένη συγκατάθεση.

Αποφυγή τεχνικού κατακερματισμού. Η διαχείριση διαφορετικών επιλογών συγκατάθεσης μεταξύ συσκευών, εφαρμογών και λογαριασμών πελατών μπορεί να αυξήσει τη λειτουργική πολυπλοκότητα και το κόστος συμμόρφωσης.

Σημαντική εξέλιξη στο Συμβούλιο της ΕΕ

Στις 21 Οκτωβρίου 2026, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση για το Digital Omnibus, στην οποία προβλέπεται η διαγραφή του άρθρου 88b.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα προς μια περισσότερο αναλογική προσέγγιση, ωστόσο η νομοθετική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμεί η οριστικοποίηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η θέση του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο GR.EC.A. θεωρεί ότι η απλοποίηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου πρέπει να οδηγεί σε πραγματική μείωση των διοικητικών και τεχνικών επιβαρύνσεων, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η αντιμετώπιση της υπερβολικής συχνότητας των αιτημάτων συγκατάθεσης απαιτεί λύσεις που θα βασίζονται στην αναλογικότητα, στη σαφήνεια των κανόνων και στην ουσιαστική δυνατότητα επιλογής των χρηστών.

Μέσω της ενεργού συμμετοχής του στον Ecommerce Europe, ο GR.EC.A. συνεχίζει να εκπροσωπεί τις ανάγκες του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου στις ευρωπαϊκές συζητήσεις και να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.