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Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης νέας θυγατρικής εταιρείας, με την επωνυμία «Πύλη Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε., σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που είχε πραγματοποιήσει στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, ενώ η ΟΛΠ κατέχει το 100% των μετοχών της, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχό της.

Η ανακοίνωση

Η ΟΛΠ A.E., σε συνέχεια της από 19/10/2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 30.000,00 και η συμμετοχή της ΟΛΠ A.E. στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 100%.