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Η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πειραιά βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.). Στόχος του Οργανισμού είναι να εδραιώσει τη θέση του λιμανιού ως διεθνούς εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κόμβου και να αυξήσει τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο ΟΛΠ συμμετείχε στην 9η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (China International Import Expo – CIIE), που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Κεντρικό θέμα του περιπτέρου ήταν η συμπλήρωση δέκα ετών από τη στρατηγική επένδυση της COSCO SHIPPING. Ο Οργανισμός παρουσίασε την εξέλιξη του λιμανιού κατά τη δεκαετία αυτή και πρόβαλε τη θέση του Πειραιά στις θαλάσσιες συνδέσεις της Ασίας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Με τη συμμετοχή του επιδίωξε επίσης να διευρύνει τις επαφές του με τη διεθνή επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα και να διερευνήσει δυνατότητες νέων συνεργασιών.

Οι επενδύσεις της ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθαν σε 126,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2026, έναντι 68,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 84,5%. Την ίδια περίοδο, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,2%, στα 178,8 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 21,5%, στα 59,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία χρηματοδότησε το επενδυτικό πρόγραμμα με λειτουργικές ταμειακές ροές, διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες πιστώσεις.

Στον Προβλήτα Ι, τον οποίο διαχειρίζεται απευθείας ο ΟΛΠ, οι εργασίες αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Όσο διαρκούν οι παρεμβάσεις, ο διαθέσιμος χώρος στοιβασίας περιορίζεται, επηρεάζοντας τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων. Η διοίκηση συνδέει την αναβάθμιση με την προοπτική αυξημένων φορτίων καθώς ανακάμπτει η κίνηση των πλοίων μέσω του Σουέζ. Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, η διακίνηση στον Προβλήτα Ι αυξήθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας την πρώτη θετική τριμηνιαία μεταβολή της χρονιάς.

Στις προτεραιότητες της διοίκησης βρίσκεται η επίσπευση του σχεδιαζόμενου κέντρου εφοδιαστικής στην έκταση του πρώην ΟΔΔΥ. Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιλαμβάνει το έργο στις πρόσθετες επενδύσεις του Οργανισμού, με προβλεπόμενη έκταση 80.000 τετραγωνικών μέτρων και προϋπολογισμό 77,5 εκατ. ευρώ. Με το κέντρο, ο ΟΛΠ επιδιώκει να προσθέσει υπηρεσίες εφοδιαστικής δίπλα στις λιμενικές εγκαταστάσεις και να δημιουργήσει νέα πηγή εσόδων.

Στη διακίνηση οχημάτων, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση του σταθμού στον προβλήτα Ηρακλέους και την υπόγεια σύνδεση του σταθμού Γ2 με την περιοχή του πρώην ΟΔΔΥ. Στις πρόσθετες επενδύσεις προβλέπονται επίσης δύο κτίρια στάθμευσης στην περιοχή Γ2, με συνολικό προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ. Η διαθεσιμότητα χώρων έχει άμεση επίπτωση στην εξυπηρέτηση των πλοίων, καθώς η παρατεταμένη παραμονή οχημάτων στον σταθμό μπορεί να περιορίσει τη χωρητικότητά του όταν συμπίπτουν μεγάλες αφίξεις.

Στην κρουαζιέρα, η πρώτη φάση της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα προβλέπει δύο νέες θέσεις πρόσδεσης για μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και νέο κτίριο επιβατικού σταθμού, για το οποίο ο ΟΛΠ επαναπροκήρυξε διαγωνισμό υπηρεσιών σχεδιασμού και διαχείρισης έργου. Οι παρεμβάσεις συνδέονται με τον στόχο να χρησιμοποιούν περισσότερες εταιρείες τον Πειραιά ως λιμάνι έναρξης και λήξης κρουαζιέρας. Η εξυπηρέτηση αυτών των δρομολογίων απαιτεί επαρκείς χώρους υποδοχής, υποδομές διαχείρισης αποσκευών και ομαλή πρόσβαση στον σταθμό τις ημέρες που συμπίπτουν η αποβίβαση και η επιβίβαση επιβατών.

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ο ΟΛΠ επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και των πλωτών δεξαμενών, με στόχο να προσελκύσει περισσότερα πλοία για εργασίες επισκευής. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι δεξαμενές του Οργανισμού εξυπηρέτησαν 66 πλοία, από 53 έναν χρόνο νωρίτερα, μετά την επιστροφή πλωτής δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία. Στο Πέραμα, την ίδια περίοδο, οι εργασίες αναβάθμισης περιόρισαν προσωρινά τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης και τα πλοία που επισκευάστηκαν στη ζώνη μειώθηκαν σε 124 από 131.