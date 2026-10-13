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Ένα από τα μεγαλύτερα έργα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και ψηφιακού μετασχηματισμού HR στην Ελλάδα υλοποίησαν ο Όμιλος EPSILONNET και η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, αξιοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις HR τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών ενός από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.

Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, με 466 καταστήματα, 6 Κέντρα Διανομής Παραγγελιών eMarket και 7 Κέντρα Διανομής, προχώρησε σε έναν εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνεργασία με τον Όμιλο EPSILONNET.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου και αποδοτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τη διαχείριση του HR, της μισθοδοσίας και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μέσα από τις ολοκληρωμένες λύσεις ScanHRMS, HR Hub και Card Scanner Mobile App του Ομίλου EPSILONNET.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με μια ολοκληρωμένη 360° προσέγγιση, συνδυάζοντας τεχνολογία, επιχειρησιακή τεχνογνωσία, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη.

Στο επίκεντρο της υλοποίησης βρίσκεται το ScanHRMS, το ολοκληρωμένο οικοσύστημα HR του Ομίλου EPSILONNET. Μέσω του HR Hub, όλες οι βασικές HR λειτουργίες συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, καλύπτοντας τη μισθοδοσία, τις παρουσίες, τις άδειες, την εκπαίδευση και το reporting. Παράλληλα, το Card Scanner Mobile App εξασφαλίζει την αυτοματοποιημένη και real time καταγραφή παρουσιών μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προσφέροντας ένα αξιόπιστο και σύγχρονο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των σημείων της εταιρείας.

Η αξιοποίηση των λύσεων του Ομίλου EPSILONNET απέφερε σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη:

• 45% αύξηση της αποδοτικότητας των HR τμημάτων μέσω της αυτοματοποίησης χειροκίνητων διαδικασιών.

• Έως 60% μείωση του χρόνου επεξεργασίας μισθοδοσίας, με παράλληλη ενίσχυση της ακρίβειας και της συμμόρφωσης.

• 100% κάλυψη των απαιτήσεων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

• Πλήρης ενοποίηση HR δεδομένων για περισσότερους από 36.500 εργαζομένους και περισσότερα από 500 σημεία λειτουργίας.

• 44 HR διαδικασίες ψηφιοποιημένες end to end, από την υποβολή έως την έγκριση.

• Ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας των δεδομένων και της άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία.

• Δημιουργία σύγχρονων reporting & analytics dashboards, που υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Πέρα από την τεχνολογική αναβάθμιση, το έργο αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνολογίας να μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δημιουργώντας πιο αποδοτικά, ευέλικτα και ανθρωποκεντρικά περιβάλλοντα εργασίας.

Η επιτυχία και ο ουσιαστικός επιχειρησιακός αντίκτυπος του έργου επισφραγίστηκαν με την κατάκτηση Gold βραβείου στα BITE Awards 2026, στην κατηγορία Operational & Business Applications. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την επιτυχημένη αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και ολοκληρωμένων επιχειρησιακών εφαρμογών για την υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Ο Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής EPSILON HR, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και η τεχνογνωσία μπορούν να συμβάλουν στον ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό του HR, ακόμη και σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας. Στον Όμιλο EPSILONNET, βλέπουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι απλώς ως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους. Επενδύουμε σταθερά στην καινοτομία και στην τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και διαμορφώνουν το HR του αύριο. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία επιχειρήσεων πιο σύγχρονων, πιο ευέλικτων και καλύτερα προετοιμασμένων για το μέλλον.»