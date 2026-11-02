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Στην έκδοση εταιρικών ομολόγων συνολικού ύψους 10 δισ. δολαρίων προχωρά η Oracle, επιδιώκοντας να αντλήσει χρηματοδότηση από την αμερικανική αγορά χρέους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία ξεκίνησε τη Δευτέρα τη διάθεση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (investment grade), εκφρασμένων σε δολάρια.

Η κίνηση ακολουθεί την ανακοίνωση της Oracle την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόσθετες αντλήσεις κεφαλαίων ύψους μόλις 20 δισ. δολαρίων κατά τα επόμενα χρόνια.

Η νέα ομολογιακή έκδοση αποτελεί επομένως σημαντική χρηματοδοτική κίνηση για τον αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο, με το ύψος της να αντιστοιχεί στο μισό του ποσού που ανέφερε στον πρόσφατο σχεδιασμό του.