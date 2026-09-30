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Ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Chief Commercial Officer της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz ΑΕΔΑΚ, αποχωρεί από την εταιρία στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κ. Μαλαχιάς είχε πολύτιμη συνεισφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την εταιρία.

Τη θέση του Chief Commercial Officer και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2026, η κα Ισαβέλλα Βήτου, μέχρι πρότινος Chief Operations Officer της Allianz. Η κα Βήτου προσελήφθη στην Allianz το 2021 και κατά τη διάρκεια της πορείας της, έχει αναλάβει με επιτυχία διαφορετικούς ρόλους αυξημένης ευθύνης, αποκτώντας σημαντική γνώση της λειτουργίας του οργανισμού και ουσιαστική εμπειρία σε διαφορετικά τμήματα.

O CEO της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη κ. Ersin Pak ευχαριστεί θερμά τον κύριο Μαλαχιά για τη συνεισφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στην επόμενη πορεία του. Ταυτόχρονα, εύχεται στην κα Βήτου κάθε επιτυχία στο νέο της ρόλο, μέσω των οποίου θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της Allianz και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά.