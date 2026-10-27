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Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε η Orilina Properties, στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού που δεν προβλέπει ανταλλαγή μετοχών ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Η απόφαση για τη συγχώνευση ελήφθη από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών στις 13 Οκτωβρίου 2026, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30ή Σεπτεμβρίου 2026. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε και υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου και έχει ήδη καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και διοικητικών εγκρίσεων, ενώ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα, η συγχώνευση θα εγκριθεί οριστικά από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, χωρίς να απαιτηθεί απόφαση των γενικών συνελεύσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Απορροφώσα»), με έδρα τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας 59, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, ΓΕΜΗ 148547901000 και ΑΦΜ 801077433, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ανακοινώνει, σύμφωνα με

το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τον Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.1 περ. 5 και 6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 13.10.2026 τα Διοικητικά Συμβούλια της ίδιας και της 100% θυγατρικής της «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη»), με έδρα τη Γερανίου 30, Τ.Κ. 10552, Αθήνα, ΓΕΜΗ 176501401000 και ΑΦΜ 802446056, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (η «Συγχώνευση»). Η

Συγχώνευση διέπεται από τα άρθρα 7–21 και 35 του Ν. 4601/2019 και 41–64 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύουν. Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2026.

Δυνάμει των από 22.10.2026 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι εταιρείες, συνέταξαν και υπέγραψαν το από 22.10.2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 7 Ν. 4601/2019), το οποίο καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ της Απορροφώσας με ΚΑΚ [6278027] και της Απορροφώμενης με ΚΑΚ [6278115]. Τα έγγραφα του άρθρου 11 παρ. 1 περ. (α)–(γ) του Ν. 4601/2019 θα είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης, στην ιστοσελίδα [https://orilina.com/gr/content/anakoinoseis]. Κατά το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται έγκριση των Γενικών

Συνελεύσεων, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις των περ. (α) και (β), με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4. Εφόσον δεν υποβληθεί τέτοιο αίτημα, η Συγχώνευση αναμένεται να εγκριθεί οριστικά από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.

Καθώς η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών της Απορροφώμενης, δεν θα γίνει ανταλλαγή μετοχών ούτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, το οποίο θα παραμείνει αμετάβλητο.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης προϋποθέτει τις απαιτούμενες εταιρικές και διοικητικές εγκρίσεις, περιλαμβανομένης της έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ, και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Η Απορροφώσα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.