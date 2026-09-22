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Η Orilina Properties, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «BLEND 5 VENTURES LIMITED» του συνόλου των μετοχών, ήτοι του 100% του μετοχικού κεφαλαίου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων , έναντι συνολικού τιμήματος € 6.930.000, προσαρμοσμένου με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την ημερομηνία συναλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Orilina Properties καθίσταται μοναδική μέτοχος της «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο επί της οδού Γερανίου 30, στον Δήμο Αθηναίων.

Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο, το οποίο φέρει πιστοποίηση LEED Silver, στο κέντρο της Αθήνας, με 30 Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (Ε.Ε.Δ.Δ) και χώρο εμπορικής χρήσης στο ισόγειο.

Για τα Ε.Ε.Δ.Δ υφίσταται μακροχρόνια μίσθωση με την εταιρεία Limehome Ελλάδος, θυγατρική της γερμανικής Limehome GmbH, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους operators στον ευρωπαϊκό κλάδο των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced

apartments).

Ο κλάδος αυτός (serviced apartments), παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει χαρακτηριστικά ξενοδοχειακής φιλοξενίας με την αυτονομία ενός πλήρως εξοπλισμένου διαμερίσματος. Η

ευελιξία αυτή απευθύνεται τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες και επισκέπτες μεγαλύτερης διάρκειας, διευρύνοντας το εύρος της ζήτησης.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η Orilina Properties διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της σε μια νέα κατηγορία επενδυτικών ακινήτων, συνδυάζοντας μακροχρόνια μισθωτικά έσοδα, έκθεση στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και πιστοποιημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

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