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Η Orilina Properties κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων στο α’ εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται στα 20,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της, ενώ οι πωλήσεις και κρατήσεις στο Marina Residences by Kengo Kuma έφτασαν το 70%.

Πιο αναλυτικά, η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €193 εκατ. για την 30.06.2026, (έχοντας προβεί σε πληρωμή μερίσματος €4.4 εκατ και σε αποπληρωμή δανείου €6.8 εκατ), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ στα λειτουργικά και καθαρά οικονομικά μεγέθη, ως αποτέλεσμα της συνεπούς αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026 έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 παρουσιάζει:

Κύκλος Εργασιών: €20.301χιλ έναντι €3.107χιλ (+ €17.194k) Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €9.038χιλ έναντι €4.201χιλ (+ €4.837k) Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη – EBITDA: €6.702χιλ έναντι €1.911χιλ (+ €4.791k)

Βασικοί Δείκτες

Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): €1,188

€1,188 Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή : €0,06

: €0,06 Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες : €6.611k

: €6.611k Προσαρμοσμένες Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -13%

Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση λόγω της αναγνώρισης κερδών από τις πωλήσεις 8 κατοικιών (40% του συνόλου των κατοικιών) στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

Μεταγενέστερες Εξελίξεις

Οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 70% του συνόλου των κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

του συνόλου των κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων εισοδήματος του Ομίλου ενισχύθηκε την 22.09.2026 με την απόκτηση νέας κατηγορίας επενδυτικού ακινήτου στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, τιμήματος €6,93 εκατ.

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