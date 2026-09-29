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Η Orilina Properties κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων στο α’ εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται στα 20,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της, ενώ οι πωλήσεις και κρατήσεις στο Marina Residences by Kengo Kuma έφτασαν το 70%.
Πιο αναλυτικά, η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €193 εκατ. για την 30.06.2026, (έχοντας προβεί σε πληρωμή μερίσματος €4.4 εκατ και σε αποπληρωμή δανείου €6.8 εκατ), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ στα λειτουργικά και καθαρά οικονομικά μεγέθη, ως αποτέλεσμα της συνεπούς αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του.
Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026 έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 παρουσιάζει:
- Κύκλος Εργασιών: €20.301χιλ έναντι €3.107χιλ (+ €17.194k)
- Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €9.038χιλ έναντι €4.201χιλ (+ €4.837k)
- Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη – EBITDA: €6.702χιλ έναντι €1.911χιλ (+ €4.791k)
Βασικοί Δείκτες
- Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): €1,188
- Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06
- Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες: €6.611k
- Προσαρμοσμένες Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -13%
Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση λόγω της αναγνώρισης κερδών από τις πωλήσεις 8 κατοικιών (40% του συνόλου των κατοικιών) στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.
Μεταγενέστερες Εξελίξεις
- Οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 70% του συνόλου των κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.
- Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων εισοδήματος του Ομίλου ενισχύθηκε την 22.09.2026 με την απόκτηση νέας κατηγορίας επενδυτικού ακινήτου στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, τιμήματος €6,93 εκατ.
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