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Την παραμονή του Κώστα Νεμπή στο τιμόνι του ΟΤΕ για ακόμη μία τριετία δρομολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, προτείνοντας ομόφωνα την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027, από την οποία θα εξαρτηθεί και η έναρξη της νέας θητείας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΤΕ:

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Οκτωβρίου 2026, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027 την επανεκλογή του κ. Κώστα Νεμπή, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τριετή θητεία.

Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων, η νέα θητεία του θα αρχίσει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2027.