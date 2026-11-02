Για πρώτη φορά στην ιστορία της, τα έσοδα από εμπορικούς πελάτες στις ΗΠΑ ξεπέρασαν εκείνα από τις συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη διάρθρωση των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Wall Street τη Δευτέρα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 44 σεντς, έναντι 41 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές, βάσει των εκτιμήσεων της LSEG.

Παράλληλα, τα έσοδα ανήλθαν στα 2,31 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 2,18 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 2 δισ. δολαρίων.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,13 δισ. δολάρια ή 44 σεντς ανά μετοχή, από περίπου 476 εκατ. δολάρια ή 18 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Άλμα 148% στις εμπορικές δραστηριότητες

Η Palantir, η οποία παραδοσιακά στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις συνεργασίες της με κυβερνητικούς οργανισμούς, βλέπει πλέον τον ιδιωτικό τομέα να εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Τα έσοδα από εμπορικούς πελάτες στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 148%, στα 984 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τα έσοδα από την αμερικανική κυβέρνηση, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 953 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας επίσης εντυπωσιακή αύξηση 96%.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνει την ταχύτατη διείσδυση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αμερικανικά εμπορικά έσοδα της Palantir έχουν υπερπενταπλασιαστεί μέσα στην τελευταία διετία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά επιχειρηματικών λύσεων AI.