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Με ζημιές, αυξημένο δανεισμό και κεφαλαιακή ενίσχυση €7 εκατ. για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου συνοδεύτηκε η περαιτέρω ανάπτυξη της Pet City κατά το 2025. Ο όμιλος, που ελέγχεται από την BC Partners και έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Γαβριηλίδη, αύξησε τις πωλήσεις του και πρόσθεσε έξι νέα καταστήματα στο δίκτυό του, παρέμεινε όμως ζημιογόνος, καθώς το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος εξακολούθησε να απορροφά τα λειτουργικά του κέρδη.

Στη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, η Pet City Group εστίασε στην αύξηση του κύκλου εργασιών στα €69 εκατ., στην ενίσχυση του EBITDA και στην επέκταση του δικτύου της στα 102 σημεία πώλησης. Η αναλυτική ανάγνωση των πλήρων οικονομικών καταστάσεων, που δημοσιοποιήθηκαν παράλληλα, συμπληρώνει την εικόνα με τις καθαρές ζημιές, την εξέλιξη του δανεισμού και την κεφαλαιακή ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2026.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,2%, στα €69,06 εκατ. από €67,54 εκατ. το 2024. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα €32,51 εκατ. από €31,18 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο βελτιώθηκε στο 47,1% από 46,2%.

Η βελτίωση αυτή, ωστόσο, δεν πέρασε στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν κατά 3,4%, στα €29,5 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 6,4%, στα €2,90 εκατ. από €3,10 εκατ. Με τις χρηματοοικονομικές δαπάνες να διαμορφώνονται σε €5,05 εκατ., ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων €2,14 εκατ. και καθαρές ζημιές €2,86 εκατ., έναντι ζημιών €2,09 εκατ. και €2,94 εκατ. αντίστοιχα το 2024.

Το προσαρμοσμένο EBITDA

Η Pet City ανακοίνωσε EBITDA €10,87 εκατ., αυξημένο κατά 1,7% από €10,69 εκατ. Από την ετήσια οικονομική έκθεση προκύπτει, ωστόσο, ότι πρόκειται για προσαρμοσμένο μέγεθος, στο οποίο έχουν προστεθεί δαπάνες €1,30 εκατ. που η διοίκηση χαρακτηρίζει μη επαναλαμβανόμενες.

Χωρίς τη συγκεκριμένη προσαρμογή, το EBITDA που προκύπτει από τα λειτουργικά κέρδη και τις αποσβέσεις διαμορφώνεται περίπου στα €9,47 εκατ., έναντι €9,41 εκατ. το 2024, καταγράφοντας οριακή αύξηση. Η εταιρεία δεν εξειδικεύει περαιτέρω τη φύση των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών.

Την ίδια ώρα, οι δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα €50,61 εκατ. από €49,50 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός στα €47,57 εκατ. από €46,33 εκατ. Καθώς τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα €40,90 εκατ. λόγω των ζημιών, η σχέση καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε στο 116% από 106%.

Τα δάνεια της Pet City προέρχονται από δύο ομολογιακές εκδόσεις αρχικού ύψους €75 εκατ., με διαχειρίστρια την Τράπεζα Πειραιώς. Τον Δεκέμβριο του 2025 η διάρκεια των δύο συμβάσεων παρατάθηκε έως το 2032, ενώ συμφωνήθηκε η απαγόρευση διανομής κερδών για τις χρήσεις 2025, 2026 και 2027. Στο πλαίσιο της τροποποίησης των όρων, η εταιρεία ανέλαβε επίσης την υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €7 εκατ.

Η αύξηση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026 και το σύνολο του ποσού χρησιμοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα για τη μερική αποπληρωμή του ενός ομολογιακού δανείου. Τον Ιούνιο του 2026 η εταιρεία εισέπραξε επιστροφή φόρου €1,98 εκατ. για τη χρήση του 2023.

Νέα καταστήματα

Στο εμπορικό πεδίο, η Pet City άνοιξε έξι νέα καταστήματα μέσα στο 2025. Τα δύο από αυτά προήλθαν από την εξαγορά τοπικής αλυσίδας στη Ρόδο, ενώ το συνολικό κόστος διεύρυνσης του δικτύου ανήλθε σε €729 χιλ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μικρής κλίμακας ανακαίνιση ενός υφιστάμενου καταστήματος.

Συνολικά, οι επενδυτικές εκροές του ομίλου περιορίστηκαν το 2025 σε €1,43 εκατ. από €2,82 εκατ. το προηγούμενο έτος, καθώς ο βασικός κύκλος επενδύσεων είχε ήδη προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η οικονομική έκθεση αναφέρει ότι ο όμιλος διέθετε 101 καταστήματα στο τέλος του 2025, από 97 έναν χρόνο νωρίτερα. Επομένως, παρά την προσθήκη έξι σημείων, το δίκτυο αυξήθηκε καθαρά κατά τέσσερα, χωρίς να διευκρινίζεται εάν δύο καταστήματα έκλεισαν, μεταφέρθηκαν ή αποχώρησαν από το σύστημα franchise. Η χθεσινή εταιρική ανακοίνωση ανεβάζει το δίκτυο στα 102 σημεία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν η διαφορά οφείλεται σε νέα προσθήκη μέσα στο 2026 ή σε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του δικτύου.

Η επέκταση του δικτύου συνοδεύτηκε από μείωση του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι του ομίλου περιορίστηκαν στους 750 στο τέλος του 2025 από 810 το 2024. Η διοίκηση αποδίδει τη μείωση κυρίως στην προσπάθεια εξορθολογισμού του κόστους διάθεσης.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης η Pet City επένδυσε επίσης στην αυτοματοποίηση της αναπλήρωσης αποθεμάτων, στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη συστημάτων επιχειρηματικής πληροφόρησης. Παράλληλα, διεύρυνε την γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εξειδικευμένων διατροφικών λύσεων, ενίσχυσε τις αποκλειστικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους και προχώρησε σε νέες εμπορικές και προωθητικές ενέργειες.

Για το 2026 η διοίκηση δεν παρέχει αριθμητικούς στόχους για πωλήσεις, κερδοφορία, επενδύσεις ή νέα καταστήματα. Αναφέρει ότι θα συνεχίσει τον μετασχηματισμό της εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη του δικτύου, επιδιώκοντας τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας και τη βελτίωση των ταμειακών ροών.

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