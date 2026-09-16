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Το 2025 αποτέλεσε μία σημαντική χρονιά για την Pet City Group, με την ολοκλήρωση ενός ευρύτερου κύκλου στρατηγικών επενδύσεων, οργανωτικών αλλαγών και εμπορικών πρωτοβουλιών, που ενίσχυσαν τις υποδομές, το δίκτυο και τις λειτουργικές δυνατότητες του Ομίλου. Με τις βασικές αυτές επενδύσεις πλέον σε λειτουργία, η Pet City Group περνά στην επόμενη φάση ανάπτυξης, με έμφαση στην πλήρη αξιοποίησή τους και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους περίπου €1,4 εκατ., με κύρια κατεύθυνση την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση των υποδομών. Προστέθηκαν έξι νέα καταστήματα, ανεβάζοντας το συνολικό δίκτυο στα 102 σημεία πώλησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και ανάπτυξη λύσεων Business Intelligence. Παράλληλα, τα Pet City ενίσχυσαν τις συνεργασίες τους με στρατηγικούς προμηθευτές και διεύρυναν την γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εξειδικευμένων διατροφικών λύσεων.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €69,0 εκατ., έναντι €67,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,2%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,1%, από 46,2% το προηγούμενο έτος. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €10,9 εκατ., έναντι €10,7 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 1,7%. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφηκε σε μία περίοδο αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας και επέκτασης του δικτύου.

Με την ολοκλήρωση του βασικού επενδυτικού κύκλου, ο Όμιλος επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη αξιοποίηση των υποδομών και δυνατοτήτων που έχουν δημιουργηθεί, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pet City Group, κ. Γιάννης Γαβριηλίδης, δήλωσε:

«Το 2025 ήταν μία σημαντική χρονιά για τα Pet City, καθώς ολοκληρώσαμε έναν σημαντικό κύκλο επενδύσεων, ενισχύοντας το δίκτυό μας, εξελίσσοντας την προϊοντική μας πρόταση και επενδύοντας σε υποδομές και νέες τεχνολογίες. Έχοντας πλέον δημιουργήσει ισχυρές βάσεις, περνάμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου, με προτεραιότητα την πλήρη αξιοποίηση αυτών των επενδύσεων, την ενίσχυση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας.»

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