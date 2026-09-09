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Ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις και τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων ζήτησαν ο πρόεδρος Ευρώπης της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος και ο εκτελεστικός πρόεδρος της SMERemediumCap Νικόλαος Καραμούζης, αναδεικνύοντας το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων ως κρίσιμο εμπόδιο για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Μιλώντας στο Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Σταθόπουλος χαρακτήρισε την υγιή κεφαλαιαγορά καθρέφτη μιας υγιούς οικονομίας. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την αυξημένη αβεβαιότητα, επισήμανε ότι η επενδυτική διάθεση των private equity παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ο κ. Καραμούζης αναγνώρισε τη σημαντική βελτίωση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, ανέδειξε όμως την αντίφαση που εμφανίζει σήμερα η ελληνική αγορά: υψηλή ρευστότητα, αυξημένη επιχειρηματική κερδοφορία και καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης, αλλά περιορισμένες μεγάλες επενδύσεις και λίγες μεσαίες επιχειρήσεις πρόθυμες να περάσουν το κατώφλι του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, κατά την τελευταία πενταετία αντλήθηκαν περίπου 7,5 δισ. ευρώ μέσω μετοχικών και ομολογιακών εκδόσεων. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 21 ομολογιακές εκδόσεις, 15 εισαγωγές εταιρειών –ορισμένες στην Εναλλακτική Αγορά– και τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Η κινητικότητα αυτή δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τη σύνθεση της αγοράς. Το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης παραμένει συγκεντρωμένο στις τράπεζες, στις ενεργειακές επιχειρήσεις και σε ελάχιστους ακόμη μεγάλους ομίλους. Κατά τον κ. Καραμούζη, το Χρηματιστήριο εξακολουθεί στην πράξη να είναι μια αγορά περίπου δέκα εταιρειών, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον περιορίζεται σε 10 έως 15 μετοχές.

Οι οικογένειες

Ως βασική αιτία για την απουσία περισσότερων εταιρειών από το ταμπλό ανέδειξε τον έντονα οικογενειακό χαρακτήρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ακόμη και επιχειρήσεις με υγιή οικονομικά μεγέθη και καλές προοπτικές εμφανίζονται απρόθυμες να ανοίξουν το μετοχικό τους κεφάλαιο και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και εταιρικής διακυβέρνησης μιας εισηγμένης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κλάδο των τροφίμων, όπου δραστηριοποιούνται αρκετές ισχυρές και εξωστρεφείς οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά η παρουσία εισηγμένων εταιρειών παραμένει περιορισμένη.

Μεταξύ των λόγων που οδηγούν τις επιχειρηματικές οικογένειες στην αναζήτηση θεσμικού επενδυτή, ο κ. Καραμούζης συμπεριέλαβε τα ζητήματα διαδοχής, τις ενδοοικογενειακές διαφωνίες και την ανάγκη χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στον εκσυγχρονισμό απαιτούν κεφάλαια που οι υφιστάμενοι μέτοχοι είτε δεν διαθέτουν είτε δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν. Η είσοδος ενός επενδυτικού κεφαλαίου μπορεί παράλληλα να επιταχύνει την επαγγελματοποίηση της διοίκησης, τις συγχωνεύσεις και τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχημάτων.

Μέγεθος και εξαγωγές

Η ανάγκη μεγέθυνσης γίνεται εντονότερη καθώς η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται και αυξάνεται η συγκέντρωση στο οργανωμένο λιανεμπόριο και στα διεθνή δίκτυα διανομής. Μια μικρή επιχείρηση με περιορισμένο αριθμό προϊόντων και χαμηλό τζίρο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει θέση στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο κ. Καραμούζης συνέδεσε το πρόβλημα και με το δημογραφικό, εκτιμώντας ότι η χώρα χάνει περίπου 500.000 κατοίκους ανά δεκαετία. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εξαγωγικό προσανατολισμό και το απαιτούμενο μέγεθος θα έχουν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, στάθηκε στην απόσταση μεταξύ της διαθέσιμης ρευστότητας και των επενδύσεων που τελικά πραγματοποιούνται. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρότερη κερδοφορία και μεγαλύτερα ταμειακά αποθέματα, ενώ οι όροι τραπεζικής χρηματοδότησης έχουν βελτιωθεί αισθητά. Ωστόσο, η υψηλή ρευστότητα και η αυξημένη κερδοφορία δεν έχουν μεταφραστεί σε αντίστοιχης κλίμακας παραγωγικές επενδύσεις.

Ο κ. Καραμούζης επέκτεινε την ανάγκη παροχής κινήτρων σε όλους τους κλάδους, από τον κατακερματισμένο πρωτογενή τομέα έως τη μεταποίηση, επιμένοντας ότι χωρίς μεγαλύτερο μέγεθος οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επενδύσουν, να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους και να διεκδικήσουν πρόσβαση στη χρηματιστηριακή αγορά.

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