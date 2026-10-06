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Σε συμφωνία για την ενδεχόμενη πλήρη εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Α. Ισμαήλος Α.Ε., εξουσιοδοτημένου διανομέα και επισκευαστή οχημάτων Mercedes-Benz στην Αττική, προχωρά η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., διευρύνοντας την παρουσία της στη λιανική πώληση και το service αυτοκινήτων.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας, με την αξία της συναλλαγής να εκτιμάται στα 21 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Στο υπό εξαγορά χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται και η 100% θυγατρική Ισμαήλος Μ.ΑΕ, η οποία από το 2025 δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής οχημάτων Toyota στην Ελλάδα. Η συνολική δραστηριότητα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας εμφάνισε το 2025 ενοποιημένες πωλήσεις 124,35 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε «Μνημόνιο Συμφωνίας», με αντικείμενο την ενδεχόμενη ολική εξαγορά (στο εξής «Εξαγορά») της επιχειρηματικής δραστηριότητας πωλήσεων

οχημάτων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και υποστήριξης οχημάτων της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.»), εξουσιοδοτημένης διανομέα και επισκευαστή οχημάτων Mercedes-Benz στην Αττική από το έτος 1990, συμπεριλαμβανομένης και της 100% θυγατρικής της, «ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΣΜΑΗΛΟΣ Μ.ΑΕ»), εξουσιοδοτημένης διανομέα και επισκευαστή οχημάτων Toyota στην Ελλάδα από το έτος 2025 (στο εξής η «Δραστηριότητα»). Τα (ενοποιημένα) έσοδα από τις πωλήσεις της Δραστηριότητας για το έτος 2025 ανήλθαν σε 124.350.000 ευρώ.

Η Εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική επέκτασης της Εταιρείας στον τομέα της λιανικής εμπορίας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) οχημάτων.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας Εξαγοράς ως και η ίδια η πραγματοποίησή της τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. επιτυχούς ολοκλήρωσης του υλοποιούμενου οικονομικού και νομικού ελέγχου της παραπάνω εταιρείας και της θυγατρικής της,

β. λήψης όλων των απαιτούμενων συναινέσεων και εγκρίσεων, περιλαμβανομένης της λήψης συναίνεσης των προμηθευτών των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και γ. υπό την αίρεση της λήψης της τυχόν απαιτούμενης εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η αξία της Εξαγοράς έχει εκτιμηθεί στα είκοσι ένα εκατομμύρια Ευρώ (21 εκ. €), υπό την επιφύλαξη των τυχόν ευρημάτων του ως άνω ελέγχου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα καθορισθεί και ο ακριβής τρόπος πραγματοποίησης της Εξαγοράς.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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