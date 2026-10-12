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Σε συνέχεια της από 08/09/2026 σχετικής ανακοίνωσης, η εταιρία Πετρόπουλος ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι καταρτίστηκε η οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας «ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» αντί του τιμήματος των €6,5εκ. από το οποίο €2,6εκ. θα καταβληθούν κατά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, καταβλητέες ανά έτος από την ολοκλήρωσή της.

Η πραγματοποίηση της Εξαγοράς (με την απόκτηση των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρίας), τελεί υπό τις προϋποθέσεις της εγκρίσεώς της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως και της ολοκλήρωσης της εκκινήσασας διάσπασης της εξαγοραζόμενης διά απόσχισης του κλάδου ακινήτων της σύμφωνα με το δημοσιευμένο σχέδιο διάσπασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

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