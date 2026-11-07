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Μάχη με τον χρόνο δίνει η Pizza Fan για να επαναφέρει το δίκτυό της, μετά την άρση της προσωρινής δέσμευσης των λογαριασμών όψεως. Στόχος, όπως αναφέρει στο newmoney ο κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, κ. Κωνσταντίνου Αντάρα, είναι να ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή αναδιοργάνωση έως την Τρίτη. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο ίδιος, έχει ξεκινήσει due diligence ο ένας εκ των δύο ενδιαφερόμενων επενδυτών που έχουν εμφανιστεί. Πρόκειται για ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. Ο έτερος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ευρωπαϊκός όμιλος που εξειδικεύεται στην πίτσα ο οποίος δεν δραστηριοποιείται σήμερα στην ελληνική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Ως τότε η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς όψεως για πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ασφαλιστικά ταμεία και φορολογικές αρχές, καθώς και για λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων franchise. Παράλληλα, η Pizza Fan μπορεί να εισπράττει έσοδα από πελάτες και πλατφόρμες διανομής, όπως το efood και η Wolt, και να τα διαθέτει για τις ανάγκες της εταιρείας και του δικτύου.

Οι συναλλαγές θα γίνονται με βάση αναλυτικές καταστάσεις εργαζομένων, προμηθευτών, εκμισθωτών και λοιπών αντισυμβαλλομένων, τις οποίες η εταιρεία θα καταθέσει στις τράπεζες. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή κερδών. Η άρση ανακοινώθηκε μετά την πρωινή συνάντηση της Παρασκευής με τον πρόεδρο της Αρχής, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Η επαναφορά

Η επιστροφή των καταστημάτων σε λειτουργία προϋποθέτει και την ομαλή επαναφορά της κεντρικής διαχείρισης παραγγελιών. Η κατάσχεση της σχετικής υποδομής είχε επηρεάσει τη σύνδεση των καταστημάτων με την κεντρική λειτουργία της αλυσίδας. Η αποκατάσταση της ροής των παραγγελιών αποτελεί, επομένως, μέρος της επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης που πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η επαναλειτουργία αφορά περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι διανομείς. Συνδέεται επίσης με τη δραστηριότητα των δικαιοδόχων, των προμηθευτών και των εκμισθωτών των καταστημάτων.

Οι φορολογικές εκκρεμότητες

Παράλληλα με την προετοιμασία για την επαναλειτουργία, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ξεκινήσει την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για προηγούμενα έτη. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρκουλάκος, χρειάζονται δηλώσεις για κάθε μήνα από το 2020 και μετά, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Μέσω αυτών θα προσδιοριστούν τα ποσά που πρέπει να δηλωθούν και να καταβληθούν.

Οι εκτιμήσεις για το ύψος των φόρων που δεν αποδόθηκαν διαφέρουν σημαντικά. Η Οικονομική Αστυνομία υπολογίζει το ποσό σε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μαρκουλάκος είχε εκτιμήσει ότι η φορολογική επιβάρυνση για την πλευρά του κ. Αντάρα θα κυμανθεί από 12 έως 14 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα υποστηρίζει ότι το τελικό ποσό θα είναι χαμηλότερο από όσα έχουν αναφερθεί.

Η πλευρά της εταιρείας αποδίδει τη διαφορά σε λάθη και αστοχίες στους αρχικούς υπολογισμούς, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Μαρκουλάκο, οφείλονται στην ταχύτητα με την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία. Το ακριβές ύψος των υποχρεώσεων αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Ο κ. Μαρκουλάκος ανέφερε ότι, μετά την υποβολή των δηλώσεων και την εξόφληση φόρων και προστίμων, ο κ. Αντάρας και η διοίκηση θα επιδιώξουν ευνοϊκότερη μεταχείριση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.