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Πιο συνεπείς και προβλέψιμους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα προϊόντα χωρίς καύση ζητά η Philip Morris International, προβάλλοντας το παραγωγικό και οικονομικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη. Η μητρική της Παπαστράτος παρουσίασε στις Βρυξέλλες τη νέα μελέτη της EY-Parthenon, η οποία εκτιμά τη συνολική οικονομική συνεισφορά της στην ΕΕ στα 342,8 δισ. ευρώ την πενταετία 2021–2025, συνδέοντας τα ευρήματα με τις προϋποθέσεις διατήρησης των επενδύσεων και της παραγωγής στην περιοχή.

«Αν δεν υπάρχει προβλεψιμότητα, δεν υπάρχουν επενδύσεις», ανέφερε ο πρόεδρος Ευρώπης της PMI, Marco Hannappel. Με επενδύσεις 27,4 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και εξαγωγές 39,5 δισ. ευρώ κατά την εξεταζόμενη πενταετία, ο όμιλος επιδιώκει μεγαλύτερη συνέπεια στους όρους λειτουργίας της αγοράς, απέναντι στις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις για τα προϊόντα χωρίς καύση.

Το διακύβευμα που ανέδειξε η παρουσίαση αφορά μια αλυσίδα που ξεκινά από την καλλιέργεια και φθάνει στα εργοστάσια, στους κατασκευαστές μηχανημάτων, στην έρευνα και στο λιανεμπόριο. Σε αυτήν εντάσσεται η Παπαστράτος, η οποία περιλαμβάνεται στη μελέτη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραγωγικής μετάβασης του ομίλου.

Οι κανόνες της αγοράς

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τους κινδύνους υπερβολικής ή ανεπαρκούς ρύθμισης, ο κ. Hannappel υποστήριξε ότι απαιτείται ισορροπία και αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από τη λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, θέτοντας το ζήτημα της επαρκούς εκτίμησης των συνεπειών των παρεμβάσεων σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται γρήγορα.

Σε ερώτηση για εθνικές απαγορεύσεις προϊόντων νικοτίνης, εξέφρασε την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη και στα δεδομένα, αντί να υπαγορεύονται από τη βιομηχανία. Παράλληλα, όταν τέθηκε το θέμα της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων από νέους, αναφέρθηκε στην ανάγκη ρύθμισης της επικοινωνίας και της εμπορικής προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στη συζήτηση, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Chris Burns, συμμετείχε και ο πολιτικός επιστήμονας και σχολιαστής Sebastien Boussois. Ο ίδιος συνέδεσε το ρυθμιστικό ζήτημα με τον ανταγωνισμό της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αναγνώρισε την ενιαία αγορά ως θετικό παράδειγμα κοινών κανόνων, ασκώντας παράλληλα κριτική σε παρεμβάσεις που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζουν την καινοτομία.

Η θέση της Παπαστράτος

Τα στοιχεία της παρουσίασης αποτυπώνουν τη βαρύτητα της Ευρώπης ως παραγωγικής βάσης της PMI. Στην περιοχή παράγεται το 73% των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού του ομίλου παγκοσμίως και το 95% στα σακουλάκια νικοτίνης του. Επίσης, από την ευρωπαϊκή παραγωγή προέρχεται το σύνολο των προϊόντων αυτών της PMI που πωλούνται στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό της μελέτης, 15 από τα 17 εργοστάσια της PMI στην ΕΕ υποστηρίζουν πλέον την παραγωγή προϊόντων χωρίς καύση, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό των εξαγωγών από την Ευρώπη.

Η Παπαστράτος συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο έχοντας περάσει στην αποκλειστική παραγωγή προϊόντων χωρίς καύση. Από το 2017 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 87% της παραγωγής της κατευθύνεται στο εξωτερικό.

Ο κ. Hannappel αναφέρθηκε στην 95χρονη διαδρομή της ελληνικής εταιρείας, εντάσσοντάς την στη μακροχρόνια βιομηχανική παρουσία του ομίλου. Στην ίδια τοποθέτηση χρησιμοποίησε το παράδειγμα του εργοστασίου της Μπολόνια, που άρχισε να λειτουργεί το 2016, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεγάλων εγκαταστάσεων με τις δυνατότητες των τοπικών συνεργατών τους.

Πίσω από τους αριθμούς

Η μελέτη «EU Economic Footprint 2021–2025» εκπονήθηκε από την EY-Parthenon για λογαριασμό της PMI και καταγράφει αύξηση 25% της συνολικής οικονομικής συνεισφοράς μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο.

Η εκτίμηση των 342,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνει την άμεση δραστηριότητα και τις ευρύτερες επιδράσεις της μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, της απασχόλησης, του λιανεμπορίου και των δημόσιων εσόδων. Για κάθε 1 ευρώ άμεσης οικονομικής δραστηριότητας της PMI, η έρευνα εκτιμά ότι δημιουργούνται επιπλέον 2,02 ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι φορολογικές εισφορές που συνδέονται με τη δραστηριότητα του ομίλου υπολογίζονται σε 195,7 δισ. ευρώ την πενταετία. Στην παρουσίαση αποδόθηκε επίσης συνολική αξία 16,6 δισ. ευρώ στο λιανεμπόριο από τη δραστηριότητα της PMI.

Ο αναλυτής της EY-Parthenon επισήμανε ότι το ενδιαφέρον της δεύτερης μελέτης βρίσκεται και στη μεταβολή της σύνθεσης του αποτυπώματος. Η πρώτη ανάλυση είχε δώσει μια εικόνα της κλίμακας της παρουσίας της εταιρείας. Η νέα επιχειρεί να εξετάσει πώς αλλάζει αυτή η παρουσία μέσα από διαφορετικά προϊόντα, τεχνολογίες και δεξιότητες.

Ως παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε η Πολωνία, όπου η παραγωγή συνδέεται με τοπικές αγροτικές εισροές, μηχανολογική τεχνογνωσία και προηγμένες τεχνολογίες. Η ανάλυση εξετάζει πού αναπτύσσονται και κατασκευάζονται προϊόντα, ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν και πού συγκεντρώνεται η σχετική γνώση.

Οι συνεργάτες των εργοστασίων

Την περίοδο 2021-2025 η PMI κατέγραψε δαπάνες 22,3 δισ. ευρώ προς περίπου 49.100 Ευρωπαίους προμηθευτές. Ο κ. Hannappel περιέγραψε πώς ορισμένες από αυτές τις συνεργασίες περιλαμβάνουν την από κοινού ανάπτυξη μηχανημάτων και παραγωγικών λύσεων.

Όπως υποστήριξε, οι νέες τεχνικές απαιτήσεις επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσθετη τεχνογνωσία, ενώ ο εξοπλισμός και οι λύσεις τους ενσωματώνονται στη διεθνή δραστηριότητα του ομίλου. Αναφέρθηκε ειδικά στη Γερμανία και στην Ιταλία, ως χώρες με ισχυρές δυνατότητες κατασκευής μηχανημάτων.

Περιέγραψε επίσης συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, παρουσιάστηκαν στα περίπου 2,6 δισ. ευρώ για την εξεταζόμενη πενταετία.

Καλλιέργειες και νέες δεξιότητες

Στην αγροτική παραγωγή, η παρουσίαση κατέγραψε 582 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν στην καπνοκαλλιέργεια, με στήριξη θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο.

Ο πρόεδρος Ευρώπης της PMI αναφέρθηκε στις απευθείας συμφωνίες με καλλιεργητές στην Ιταλία και στη συνεργασία με το υπουργείο Γεωργίας της χώρας. Υποστήριξε ότι ο περιορισμός ενδιάμεσων σταδίων εξοικονόμησε πόρους που μπορούσαν να κατευθυνθούν σε καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές. Κατά τον ίδιο, πρακτικές που αναπτύχθηκαν μέσα από αυτή τη συνεργασία εφαρμόζονται και σε άλλες καλλιέργειες, όπως οι ντομάτες και τα δημητριακά.

Η μελέτη εκτιμά ότι η δραστηριότητα της PMI υποστήριζε περίπου 164.000 θέσεις εργασίας το 2025. Σε αυτές περιλαμβάνονται η άμεση απασχόληση, οι θέσεις σε συνεργαζόμενους κλάδους και εκείνες που στηρίζονται από τη δαπάνη των αντίστοιχων εισοδημάτων. Κάθε άμεση θέση στον όμιλο υποστήριζε περίπου έξι επιπλέον στην ευρύτερη οικονομία.

Η EY-Parthenon επισήμανε ότι ο μετασχηματισμός αυξάνει τις ανάγκες για επιστήμονες, μηχανικούς, ψηφιακές ειδικότητες και γνώσεις προηγμένης παραγωγής. Οι δαπάνες της PMI για το ανθρώπινο δυναμικό της ανήλθαν σε 6,6 δισ. ευρώ την πενταετία. Ευρύτερα, η μελέτη υπολογίζει σε περίπου 63 δισ. ευρώ τις αμοιβές που συνδέονται με τις θέσεις εργασίας στην αλυσίδα αξίας, στο λιανεμπόριο και στην καλλιέργεια.

Η εφαρμογή των κανόνων

Η παρέμβαση της διοίκησης επεκτάθηκε και στο τελευταίο τμήμα της εμπορικής αλυσίδας. Ο κ. Hannappel έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο παράνομο εμπόριο, το οποίο συνέδεσε με απώλειες για τους νόμιμους λιανεμπόρους.

Ζήτησε αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και στήριξη της νόμιμης αγοράς. Η θέση αυτή συμπλήρωσε το αίτημά του για προβλεψιμότητα: σαφείς όροι για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συνεπής επιβολή τους στην πράξη.

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