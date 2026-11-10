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Η επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Porsche-Piëch καταγράφει σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας της, καθώς επιβαρύνεται από τις επιδόσεις της Volkswagen – Ζητεί άμεση εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κόστους και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Η Porsche Automobil Holding SE ανακοίνωσε μεγάλη πτώση των κερδών της, καθώς η επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων της Volkswagen AG επηρέασε την επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Porsche-Piëch. Ο πρόεδρός της κάλεσε τη διοίκηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης που έχει υποσχεθεί.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους για το εννεάμηνο υποχώρησαν στα 900 εκατ. ευρώ (1,04 δισ. δολάρια), από 1,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η εταιρεία με έδρα τη Στουτγάρδη.

«Τα μέτρα της Volkswagen για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του κόστους και τη βιώσιμη βελτίωση της κερδοφορίας πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche SE, Χανς Ντίτερ Πέτς.

Όπως πρόσθεσε, πλέον αποτελεί «καθήκον και ευθύνη» της διοίκησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η Porsche SE εμφάνισε ζημίες 2,8 δισ. ευρώ, έναντι κερδών 1,2 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η ανατροπή αυτή οφείλεται κυρίως σε απομείωση της αξίας της συμμετοχής της στη Volkswagen, η οποία δεν συνεπάγεται άμεση ταμειακή εκροή.

Η διπλή έκθεση σε Volkswagen και Porsche

Η Porsche SE αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα μέσω του οποίου η οικογένεια Porsche-Piëch διατηρεί τον έλεγχο της Volkswagen, ενώ παράλληλα κατέχει άμεση συμμετοχή στην κατασκευάστρια πολυτελών σπορ αυτοκινήτων Porsche AG.

Η συγκεκριμένη δομή την καθιστά ευάλωτη στις αναταράξεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς τα έσοδά της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα μερίσματα που λαμβάνει από αυτές.

Η Volkswagen βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης στην ιστορία της, καθώς η κερδοφορία της δέχεται πιέσεις από την επιδείνωση των επιδόσεων στην Κίνα, τους δασμούς που επιβαρύνουν τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ και τις υψηλές επενδυτικές απαιτήσεις της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Την ίδια στιγμή, η Porsche AG προχωρά στη δική της αναπροσαρμογή στρατηγικής, μετά την εξασθένηση της ζήτησης και τις λανθασμένες χρονικά επιλογές στην προϊοντική της στρατηγική, που έπληξαν την κερδοφορία της.

Χρέος, μερίσματα και επενδύσεις

Η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών επιβαρύνεται επίσης από το χρέος που ανέλαβε για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής με δικαίωμα αρνησικυρίας στην Porsche AG.

Αυτό δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς την εξισορρόπηση τριών βασικών προτεραιοτήτων: της μείωσης του δανεισμού, της διατήρησης των διανομών προς τους μετόχους και της εξασφάλισης επαρκών κεφαλαίων για νέες επενδύσεις.

Η Porsche SE έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις δημόσιες παρεμβάσεις της υπέρ μιας ταχύτερης αναδιάρθρωσης της Volkswagen.

Παρότι στηρίζει το τελευταίο πρόγραμμα μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει προειδοποιήσει ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή του. Στο επίκεντρο βρίσκονται η παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων, ο έλεγχος του κόστους, η λογοδοσία της διοίκησης και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του ομίλου.

Παράλληλα, η Porsche SE επιχειρεί να δημιουργήσει έναν δεύτερο επενδυτικό πυλώνα πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, τοποθετώντας κεφάλαια στην αμυντική τεχνολογία, το Διάστημα, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους κλάδους προηγμένης τεχνολογίας.