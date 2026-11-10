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Νέο πλαίσιο για τη μεταφορά και τη διακίνηση εμπορευμάτων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, με την αναμόρφωση του ψηφιακού δελτίου αποστολής να φέρνει πρόσθετες υποχρεώσεις αλλά και απλουστεύσεις για τις επιχειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία των προϊόντων, από τη φόρτωση έως την παράδοσή τους, ενώ οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο myDATA ακόμη και τυχόν αποκλίσεις στις ποσότητες που παραλαμβάνουν.

Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καταργείται η δυνατότητα καταγραφής των ποσοτικών διαφορών αποκλειστικά σε εναλλακτικό αρχείο, καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι υποχρεώσεις αποστολέων και παραληπτών και απλοποιούνται ορισμένες διαδικασίες για τις μεταφορικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τις επιστροφές εμπορευμάτων, τις μεταφορτώσεις και τις περιπτώσεις στις οποίες η ζύγιση πριν από την έναρξη της μεταφοράς δεν είναι εφικτή.

Σε δύο στάδια η δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής θα υλοποιηθεί σταδιακά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε λειτουργία οι ψηφιακές διαδικασίες που αφορούν τη φόρτωση, τη μεταφόρτωση, την παράδοση και την παραλαβή των εμπορευμάτων, καθώς και τον έλεγχο των ποσοτήτων.

Έναν χρόνο αργότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2028, θα εφαρμοστεί η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία TARIC.

Οι οκτώ βασικές αλλαγές

1. Υποχρεωτική δήλωση των ποσοτικών διαφορών στο myDATA

Οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταγράφουν τις αποκλίσεις στις ποσότητες των εμπορευμάτων μόνο σε εσωτερικά αρχεία.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι περισσότερα ή λιγότερα από εκείνα που αναγράφονται στο παραστατικό, θα πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάζεται στο myDATA.

Η προθεσμία για την καταχώριση των διαφορών επεκτείνεται στις 15 ημέρες από την παραλαβή, αντί των πέντε ημερών που προβλέπονταν στο προηγούμενο καθεστώς.

Η έκδοση του συγκεκριμένου δελτίου απαιτείται επίσης, κατά περίπτωση, όταν ο προμηθευτής δεν έχει εκδώσει το προβλεπόμενο παραστατικό.

2. Πότε δεν απαιτείται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής

Από την υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, δεν απαιτείται το συγκεκριμένο παραστατικό όταν οι ποσοτικές αποκλίσεις εντοπίζονται κατά τη μεταφορά προϊόντων ανάμεσα σε εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης.

Εξαίρεση προβλέπεται και για διαφορές που προκύπτουν αποκλειστικά από φυσικές μεταβολές, όπως η απώλεια υγρασίας, η εξάτμιση ή οι αλλαγές της θερμοκρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η ποσότητα που τιμολογείται.

3. Τι προβλέπεται για τις μεταφορικές εταιρείες

Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων δεν υποχρεούνται να εκδίδουν δικό τους δελτίο αποστολής μόνο και μόνο επειδή αναλαμβάνουν τη μεταφορά.

Ωστόσο, εξακολουθούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης.

Διαφορετικό καθεστώς υποχρεώσεων εφαρμόζεται όταν οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν παράλληλα την ιδιότητα του αποστολέα ή του αποθηκευτή.

4. Προθεσμία 24 ωρών για τις μεταφορτώσεις

Για προϊόντα που διακινούνται μέσω ενδιάμεσων εγκαταστάσεων καθιερώνεται χρονικό περιθώριο 24 ωρών από την έναρξη της μεταφοράς για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης.

Εφόσον τηρηθεί αυτό το όριο, δεν απαιτείται η έκδοση νέου παραστατικού από την επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιείται η μεταφόρτωση.

Αν η διαδικασία διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, η συγκεκριμένη επιχείρηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά ως συσχετιζόμενος μεταφορέας, μέσω QR code ή άλλης τεχνικής διαδικασίας.

Η πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά τις προσωρινές μεταφορτώσεις και δεν καλύπτει περιπτώσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων.

5. Τι γίνεται όταν τα προϊόντα δεν μπορούν να ζυγιστούν

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για περιπτώσεις στις οποίες η ζύγιση των εμπορευμάτων πριν από τη μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη, για παράδειγμα λόγω έλλειψης πλάστιγγας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται η ένδειξη «Προς Ζύγιση», ενώ αρχικά δηλώνεται μια κατά προσέγγιση ποσότητα.

Όταν πραγματοποιηθεί η ζύγιση, ο παραλήπτης εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής με την ένδειξη «Τελική Ποσότητα», ώστε να καταχωριστεί στο myDATA η πραγματική ποσότητα των εμπορευμάτων.

6. Διαδικασίες για επιστροφές και μη παραδοθέντα προϊόντα

Η νέα απόφαση προβλέπει ηλεκτρονική καταγραφή και στις περιπτώσεις που μια αποστολή δεν παραδίδεται ή παραδίδεται μόνο εν μέρει.

Για τα εμπορεύματα που επιστρέφονται, ο αποστολέας υποχρεούται να εκδώσει το προβλεπόμενο Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

Αν παραδοθεί μόνο μέρος της αποστολής, αντίστοιχο παραστατικό εκδίδει και ο παραλήπτης για την ποσότητα που παρέλαβε.

Παράλληλα, καθορίζονται διαδικασίες για τη διόρθωση παραστατικών που έχουν εκδοθεί με λανθασμένα στοιχεία.

7. Συγκεντρωτικά δελτία και διευκολύνσεις στις ταχυμεταφορές

Η χρήση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής προβλέπεται όταν δεν είναι εξαρχής γνωστά τα στοιχεία του παραλήπτη ή όταν η ακριβής ποσότητα των προϊόντων που θα παραδοθούν προσδιορίζεται μετά την έναρξη της διακίνησης.

Για τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες ταχυμεταφορών εισάγονται απλουστευμένες διαδικασίες, εφόσον διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις αυτές, πάντως, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση ψηφιακής καταγραφής των φορτώσεων και των μεταφορτώσεων.

8. Τι ισχύει σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ή αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, επιτρέπεται προσωρινά η έκδοση χειρόγραφων παραστατικών ή η αξιοποίηση άλλου τεχνικού μέσου.

Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαβιβάσουν άμεσα τα σχετικά στοιχεία στο myDATA, χρησιμοποιώντας την ειδική ένδειξη απώλειας διασύνδεσης.

Αναβαθμισμένες εφαρμογές από την ΑΑΔΕ

Για να διευκολύνει την εφαρμογή των νέων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp.

Μέσω αυτών παρέχονται δυνατότητες ηλεκτρονικής έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών, σάρωσης κωδικών QR και ψηφιακής παρακολούθησης της μεταφοράς και διακίνησης εμπορευμάτων.